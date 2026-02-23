В Северной Корее избрали лидера страны: кто им стал

В Северной Корее завершился 9-й съезд руководящей Трудовой партии Кореи. Делегаты единогласно переизбрали Ким Чен Ына генеральным секретарем партии еще на один пятилетний срок. Об этом сообщило государственное агентство KCNA.

Ким Чен Ын переизбран лидером Северной Кореи. Фото: KCNA

Решение съезда правящей Трудовой партии Кореи не стало неожиданностью, ведь семья Кимов руководит страной с конца 1940-х годов, а сам Ким Чен Ын находится у власти с 2011 года, после смерти своего отца Ким Чен Ира.

"Девятый съезд ТПК единогласно принял решение об избрании товарища Ким Чен Ына генеральным секретарем ТПК, отражающим свободу и желание всех делегатов, членов партии, народа и военнослужащих Народной армии", — сообщили о результатах голосования в КНДР.

По данным KCNA, под руководством Кима страна "радикально укрепила военное сдерживание", сделав ставку на ядерные силы как ключевой элемент безопасности. В последние годы Пхеньян значительно активизировал развитие ракетной и ядерной программ, что усилило напряжение в отношениях с США и союзниками в регионе.

Переизбрание Кима уже поздравил лидер Китая Си Цзиньпин, пообещавший укреплять стратегическое сотрудничество с "дружественным социалистическим соседом". О других решениях съезда, в частности по экономике, безопасности или внешней политике, официально пока не сообщается.

