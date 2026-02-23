logo

Главная Новости Мир Азия В Северной Корее избрали лидера страны: кто им стал
commentss НОВОСТИ Все новости

В Северной Корее избрали лидера страны: кто им стал

Делегаты съезда Трудовой партии Кореи единогласно переизбрали Ким Чен Ына генеральным секретарем КНДР.

23 февраля 2026, 10:30
Автор:
avatar

Slava Kot

В Северной Корее завершился 9-й съезд руководящей Трудовой партии Кореи. Делегаты единогласно переизбрали Ким Чен Ына генеральным секретарем партии еще на один пятилетний срок. Об этом сообщило государственное агентство KCNA.

В Северной Корее избрали лидера страны: кто им стал

Ким Чен Ын переизбран лидером Северной Кореи. Фото: KCNA

Решение съезда правящей Трудовой партии Кореи не стало неожиданностью, ведь семья Кимов руководит страной с конца 1940-х годов, а сам Ким Чен Ын находится у власти с 2011 года, после смерти своего отца Ким Чен Ира.

"Девятый съезд ТПК единогласно принял решение об избрании товарища Ким Чен Ына генеральным секретарем ТПК, отражающим свободу и желание всех делегатов, членов партии, народа и военнослужащих Народной армии", — сообщили о результатах голосования в КНДР.

По данным KCNA, под руководством Кима страна "радикально укрепила военное сдерживание", сделав ставку на ядерные силы как ключевой элемент безопасности. В последние годы Пхеньян значительно активизировал развитие ракетной и ядерной программ, что усилило напряжение в отношениях с США и союзниками в регионе.

В Северной Корее избрали лидера страны: кто им стал - фото 2

Ким Чен Ын переизбран лидером Северной Кореи на новый срок. Фото: KCNA

В Северной Корее избрали лидера страны: кто им стал - фото 2

Делегаты съезда Трудовой партии Кореи единогласно переизбрали Ким Чен Ына генеральным секретарем. Фото: KCNA

Переизбрание Кима уже поздравил лидер Китая Си Цзиньпин, пообещавший укреплять стратегическое сотрудничество с "дружественным социалистическим соседом". О других решениях съезда, в частности по экономике, безопасности или внешней политике, официально пока не сообщается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне улицу в честь военных КНДР, погибших в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о том, кого Ким Чен Ын готовит себе в преемники. Она станет новым лидером Северной Кореи.



Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-ruling-workers-party-re-elects-kim-jong-un-general-secretary-kcna-2026-02-22/
