У Північній Кореї обрали лідера країни: хто ним став

У Північній Кореї завершився 9 з’їзд керівної Трудової партії Кореї. Делегати одностайно переобрали Кім Чен Ина генеральним секретарем партії ще на один п’ятирічний термін. Про це повідомило державне агентство KCNA.

Кім Чен Ин переобраний лідером Північної Кореї. Фото: KCNA

Рішення з’їзду правлячої Трудової партії Кореї не стало несподіванкою, адже родина Кімів керує країною з кінця 1940-х років, а сам Кім Чен Ин перебуває при владі з 2011 року, після смерті свого батька Кім Чен Іра.

"Дев’ятий з’їзд ТПК одностайно ухвалив рішення про обрання товариша Кім Чен Ина генеральним секретарем ТПК, що відображає волю та бажання всіх делегатів, членів партії, народу та військовослужбовців Народної армії", — повідомили про результати голосування у КНДР.

За даними KCNA, під керівництвом Кіма країна "радикально зміцнила воєнне стримування", зробивши ставку на ядерні сили як ключовий елемент безпеки. Останніми роками Пхеньян значно активізував розвиток ракетної та ядерної програм, що посилило напруження у відносинах з США та союзниками в регіоні.

Переобрання Кіма вже привітав лідер Китаю Сі Цзіньпін, який пообіцяв зміцнювати стратегічну співпрацю з "дружнім соціалістичним сусідом". Про інші рішення з’їзду, зокрема щодо економіки, безпеки чи зовнішньої політики, офіційно поки не повідомляється.

