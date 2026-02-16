Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні вулицю на честь військових КНДР, загиблих у війні проти України (ФОТО)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин урочисто відкрив у Пхеньян нову вулицю, присвячену військовим КНДР, які загинули під час війни Росії проти України. Подія відбулася в новому столичному районі Хвасон, де збудували житловий комплекс для родин загиблих.

Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні вулицю на честь ліквідованих військових КНДР. Фото: ЦТАК

Нову вулицю Сеппхьоль у державних повідомленнях КНДР називають "архітектурним комплексом", що має увічнити "подвиги героїв", які брали участь у закордонній військовій операції. Під час церемонії Кім Чен Ин заявив, що об’єкт стане "джерелом честі для покоління та гордості держави". За даними державного агентства ЦТАК, ордери на квартири родинам північнокорейський диктатор вручав особисто.

Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні вулицю для родин загиблих у війні проти України. Фото: ЦТАК

У Північній Кореї відкрили вулицю для родин загиблих у війні проти України. Фото: ЦТАК

Відкриття супроводжувалося салютами, концертами та масштабною символікою. Північнокорейський лідер пообіцяв забезпечити сім’ям загиблих "гідне життя" та державні привілеї.

Кім Чен Ин та його донька у новому будинку. Фото: ЦТАК

У Північній Кореї відкрили вулицю для родин загиблих у війні проти України. Фото: ЦТАК

Зауважимо, що створення окремої вулиці для родичів північнокорейських військових фактично є ще одним доказом участі КНДР у війні на боці РФ. За оцінками українських дослідницьких структур, кількість загиблих і поранених північнокорейських військових може сягати близько 6 тисяч осіб.

