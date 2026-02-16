logo_ukra

Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні вулицю на честь військових КНДР, загиблих у війні проти України (ФОТО)

У Пхеньяні відкрили вулицю Сеппхьоль для сімей військових КНДР, загиблих на війні за Росію проти України.

16 лютого 2026, 10:55
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин урочисто відкрив у Пхеньян нову вулицю, присвячену військовим КНДР, які загинули під час війни Росії проти України. Подія відбулася в новому столичному районі Хвасон, де збудували житловий комплекс для родин загиблих.

Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні вулицю на честь військових КНДР, загиблих у війні проти України (ФОТО)

Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні вулицю на честь ліквідованих військових КНДР. Фото: ЦТАК

Нову вулицю Сеппхьоль у державних повідомленнях КНДР називають "архітектурним комплексом", що має увічнити "подвиги героїв", які брали участь у закордонній військовій операції. Під час церемонії Кім Чен Ин заявив, що об’єкт стане "джерелом честі для покоління та гордості держави". За даними державного агентства ЦТАК, ордери на квартири родинам північнокорейський диктатор вручав особисто.

Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні вулицю на честь військових КНДР, загиблих у війні проти України (ФОТО) - фото 2

Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні вулицю для родин загиблих у війні проти України. Фото: ЦТАК

Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні вулицю на честь військових КНДР, загиблих у війні проти України (ФОТО) - фото 2

У Північній Кореї відкрили вулицю для родин загиблих у війні проти України. Фото: ЦТАК

Відкриття супроводжувалося салютами, концертами та масштабною символікою. Північнокорейський лідер пообіцяв забезпечити сім’ям загиблих "гідне життя" та державні привілеї.

Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні вулицю на честь військових КНДР, загиблих у війні проти України (ФОТО) - фото 2

Кім Чен Ин та його донька у новому будинку. Фото: ЦТАК

Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні вулицю на честь військових КНДР, загиблих у війні проти України (ФОТО) - фото 2

У Північній Кореї відкрили вулицю для родин загиблих у війні проти України. Фото: ЦТАК

Зауважимо, що створення окремої вулиці для родичів північнокорейських військових фактично є ще одним доказом участі КНДР у війні на боці РФ. За оцінками українських дослідницьких структур, кількість загиблих і поранених північнокорейських військових може сягати близько 6 тисяч осіб.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кім Чен Ин показав меморіал солдатам КНДР, які загинули у війні проти України.

Також "Коментарі" писали, що Росія відправила породистих коней у Північну Корею. Це плата Путіна Кім Чен Ину за допомогу у війні проти України.



Джерело: http://kcna.kp/en/article/q/0bb5b9642bcc5ddef430886798d7f47b.kcmsf
