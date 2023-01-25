В Северной Корее объявили пятидневный карантин

Правительство КНДР приняло решение о введении карантинного на пять дней, его действие начинается с момента официального сообщения, то есть с 25 января. Власти Северной Кореи пошли на такое решение из-за роста случаев респираторных заболеваний. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NK News.



Северокорейский диктатор Ким Чен Ин. Фото из открытых источников

В новом сообщении от правительства Северной Кореи говорится, что в столице страны вводится пятидневный карантин из-за распространения респираторных заболеваний, но не упоминается COVID-19. Жители Пхеньяна должны оставаться дома и следить за своей температурой. Пока неизвестно, касается ли карантин всех городов или только столицы. За день до объявления карантина в Пхеньяне местные жители получили предупреждение и успели запастись необходимыми товарами.

Правительство КНДР лишь в 2022 году подтвердило первый случай поражения COVID-19, а в августе объявило о полной победе над вирусом. Основная борьба с коронавирусом в Северной Корее заключалась в карантинных и домашних мероприятиях. Кроме того, Ким Чен Ын предположил, что граждане начнут получать вакцины от COVID-19 до конца ноября 2022 года. Мало известно, был ли этот план реализован. По официальным данным, от коронавируса в Северной Корее умерли только 74 человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гонка вооружений в Азии может выйти из-под контроля. В настоящее время существует три конфликтных стороны: Южная Корея, Япония и их союзники США; Китай; Северная Корея.

Также "Комментарии" писали о союзниках, которые помогают России в войне с Украиной.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!