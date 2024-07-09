Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность Индии по поводу ее отношений с Россией на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Премьер-министр Индии Наредра Моди и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщает Reuters, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил об этом во время пресс-конференции.

Индия испытывает постоянное давление со стороны Запада с требованием дистанцироваться от России, однако Нью-Дели отвечает, что из-за давних экономических связей с Москвой не может этого сделать.

Во время своего первого визита в Россию после начала полномасштабной войны, премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что эта встреча "будет иметь большое значение для предстоящего усиления связей и дружбы между странами".

Мэтью Миллер подчеркнул, что США учтут публичные заявления индийского премьера. "Мы четко выразили Индии нашу обеспокоенность по связям с Россией. Надеемся, что Индия, как и любая другая страна, если будет сотрудничать с РФ, передаст ей необходимость уважать устав ООН, а также суверенитет и территориальную целостность Украины", — подчеркнул он. Миллер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, станет ли Моде посредником в урегулировании войны между РФ и Украиной. Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, премьер Индии Нарендра Моди не предлагал стать посредником в урегулировании "украинского кризиса". При этом он подчеркнул, что все являются сторонниками мира и якобы Россия тоже.

При этом известно, что переговоры диктатора Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в расширенном составе не будут проводиться. Как заявил Песков, просто лидеры исчерпывающим образом прошли по всему порядку за время проведения встречи в узком составе.

