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Главная Новости Мир Азия В тайском океанариуме на мужчину напала большая акула (ВИДЕО)
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В тайском океанариуме на мужчину напала большая акула (ВИДЕО)

Нападение могло произойти из-за того, что акула "узнала" его

сегодня, 10:33
Автор:

Денис Подставной








В Таиланде на мужчину в  океанариуме напала акула. Об этом сообщает издание Mirror. 

В тайском океанариуме на мужчину напала большая акула (ВИДЕО)

В Тайланде на мужчину напала акула Фото: Hermanus Backpackers /Wikimedia.org

Как стало известно, в этот день в океанариуме переселяли трех хищных рыб из-за отлива. Один из сотрудников сел акуле на голову, для того чтобы контролировать её движения, однако та запаниковала и набросилась на 55-летнего мужчину. Хищник прокусил своей жертве ногу. 

Пострадавшему на помощь бросились его коллеги. Они помогли выбраться ему на сушу. На место событий прибыли медики, которые госпитализировали потерпевшего. В медицинском учреждении ему наложили несколько швов. 

Как рассказал коллега пострадавшего, нападение могло произойти из-за того, что акула "узнала" его. Ранее этот мужчина проводил рыбе сердечно-легочную реанимацию и вставлял в пасть трубку для кислорода. 

Отмечается, что вес хищницы составляет 100 килограмм. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бразилии акула совершила нападение на мужчину, когда тот зашел в океан. Сообщается, что пострадавший со своими друзьями отдыхал на пляже и зашел в воду, для того чтобы справить нужду. Отмечаться, что на пляже установлены таблички о запрете купания, однако мужчина их проигнорировал. Практически сразу, когда пострадавший зашел в воду на него набросилась акула. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Флорида мужчина, ехавший на велосипеде упал с него прямиков в озеро с аллигатором. Самка хищной ящерицы охраняла гнездо и практически моментально набросилась на свою жертву. Прохожие пришли на помощь пострадавшему. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/huge-100kg-bull-shark-sinks-24623990
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