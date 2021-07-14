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Главная Новости Мир Южная Америка В Бразилии акула откусила мужчине руку по локоть, пока тот справлял нужду в океане (ФОТО)
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В Бразилии акула откусила мужчине руку по локоть, пока тот справлял нужду в океане (ФОТО)

На пляже висели объявления о запрете купания, но мужчина проигнорировал их

сегодня, 16:10
Автор:

Денис Подставной

В Бразилии акула совершила нападение на мужчину. Об этом сообщает издание Daily Star. 

В Бразилии акула откусила мужчине руку по локоть, пока тот справлял нужду в океане (ФОТО)

Нападение акулы в Бразилии. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в городе Жабуатан-дус-Гуарарапис. Пятидесяти однолетний мужчина отдыхал со своими приятелями на берегу и выпивал. По скольку на пляже не было оборудованных мест для сплавления нужды, он решил сделать это в океан. 

Мужчина зашел в воду по пояс и на него напала акула. Хищник откусил ему руку до локтя и нанёс сильные повреждения ноги. Пострадавшего вытащили на берег, а затем его госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. От полученных травм мужчина скончался. 

Отмечается, что на данном пляже есть вывески, которые предупреждают отдыхающих о запрете купания. Но мужчина решил проигнорировать данный запрет. 

Фото: Newsflash

В Бразилии акула откусила мужчине руку по локоть, пока тот справлял нужду в океане (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что недалеко от города Акаба, что в Иордании на туриста в море напала акула. На момент нападения он летел на парашюте и находился в нескольких метрах над водой. В результате происшествия мужчина получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу и провели операцию. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что вблизи побережья Австралии на 59-летнего серфера напала акула. Мужчина сообщил друзьям о хищной рыбе до того, как она напала на него. Сразу после нападения его вытащили на берег и оказали первую медицинскую помощь, однако от полученных травм сёрфингист скончался. Специалисты отмечают, что судя по характеру повреждений полученных пострадавшим, на него напал вид акул, которых называют людоедами. 



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/drunk-bloke-killed-shark-attack-24518970
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