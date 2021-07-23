В США мужчина упал с велосипеда прямиком в озеро, где на него напал аллигатор (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки аллигатор напал на мужчину. Об этом сообщает издание WPTV News.

В США на велосипедиста напал аллигатор. Фото: WPTV News

Как стало известно, в американском парке Халпатиоки, что в штате Флорида мужчина упал с велосипеда в водоем, где находилась хищная рептилия. Сообщается, что самка аллигатора охраняла своё гнездо.

Рептилия набросилась на пострадавшего и схватила за ногу, укусив несколько раз. Велосипедист сумел вырваться из пасти разъяренного хищника и зацепится за корни деревьев для того, чтобы не утонуть.

Очевидцы бросились на помощь мужчине. Один из них, бросил потерпевшему поводок и вытащил из водоема.

Как оказалось, мужчина упал с велосипеда из-за того, что во время езды у него лопнула шина. Охотник, который занимался поимкой крокодила, рассказал, что длинна этой рептилии составила около двух с половиной метров.

В Сети появились фотографии этого хищника.





Фото: WPTV News.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бразилии напала на мужчину, пока тот справлял нужду в воду. Потерпевший выпивал со своими друзьями на берегу, а спустя время зашел в воду по пояс для того, чтобы справить нужду. Отмечается, что мужчина проигнорировал вывески, которые предупреждают отдыхающих о запрете купания. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что гигантский крокодил напал на мужчину в Индии. Инцидент произошел тогда, когда местный житель переходил канал Шарда. Неподалёку оказались люди, которые бросились на помощь пострадавшему. Они бросали в хищника камнями и били палками. Рептилия вцепилась мужчине в ногу и не отпускала. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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