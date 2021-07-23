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Главная Новости Мир США В США мужчина упал с велосипеда прямиком в озеро, где на него напал аллигатор (ФОТО)
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В США мужчина упал с велосипеда прямиком в озеро, где на него напал аллигатор (ФОТО)

Очевидцы бросились на помощь мужчине

сегодня, 17:39
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки аллигатор напал на мужчину. Об этом сообщает издание WPTV News. 

В США мужчина упал с велосипеда прямиком в озеро, где на него напал аллигатор (ФОТО)

В США на велосипедиста напал аллигатор. Фото: WPTV News

Как стало известно, в американском парке Халпатиоки, что в штате Флорида мужчина упал с велосипеда в водоем, где находилась хищная рептилия. Сообщается, что самка аллигатора охраняла своё гнездо. 

Рептилия набросилась на пострадавшего и схватила за ногу, укусив несколько раз. Велосипедист сумел вырваться из пасти разъяренного хищника и зацепится за корни деревьев для того, чтобы не утонуть. 

Очевидцы бросились на помощь мужчине. Один из них, бросил потерпевшему поводок и вытащил из водоема. 

Как оказалось, мужчина упал с велосипеда из-за того, что во время езды у него лопнула шина. Охотник, который занимался поимкой крокодила, рассказал, что длинна этой рептилии составила около двух с половиной метров. 

В Сети появились фотографии этого хищника. 

В США мужчина упал с велосипеда прямиком в озеро, где на него напал аллигатор (ФОТО) - фото 2

Фото: WPTV News.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бразилии напала на мужчину, пока тот справлял нужду в воду. Потерпевший выпивал со своими друзьями на берегу, а спустя время зашел в воду по пояс для того, чтобы справить нужду. Отмечается, что мужчина проигнорировал вывески, которые предупреждают отдыхающих о запрете купания. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что гигантский крокодил напал на мужчину в Индии. Инцидент произошел тогда, когда местный житель переходил канал Шарда. Неподалёку оказались люди, которые бросились на помощь пострадавшему. Они бросали в хищника камнями и били палками. Рептилия вцепилась мужчине в ногу и не отпускала. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.wptv.com/news/region-martin-county/stuart/man-seriously-injured-in-alligator-attack-in-stuart-sheriffs-office-says
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