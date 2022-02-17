В торжественный момент на свадьбе погибли 13 женщин и детей: что произошло

В Индии произошел несчастный случай на свадьбе. Об этом пишет издание Обозреватель.

В Индии более десяти человек погибли на свадьбе

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 16 февраля, в штате Уттар-Прадеш. Сообщается, что во время свадебной церемонии погибли тринадцать гостей. Все погибшие являлись женщинами и детьми.

Как указывается в материале, в торжественный момент они стояли на плите, которая закрывает шахту. И когда гости по индийской традиции наносили новобрачным мазь из куркумы на лица, плита провалилась под их весом.

Всего в колодец упало тринадцать человек. Двух из них удалось извлечь. Остальные одиннадцать разбились о каменное дно шахты. Позже медики констатировали смерть и двух потерпевших.





Фото: BBC

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