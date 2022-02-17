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В торжественный момент на свадьбе погибли 13 женщин и детей: что произошло

Трагедия произошла в индийском штате Уттар-Прадеш

сегодня, 11:53
Автор:

Денис Подставной
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В Индии произошел несчастный случай на свадьбе. Об этом пишет издание Обозреватель. 

В торжественный момент на свадьбе погибли 13 женщин и детей: что произошло

В Индии более десяти человек погибли на свадьбе

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 16 февраля, в штате Уттар-Прадеш. Сообщается, что во время свадебной церемонии погибли тринадцать гостей. Все погибшие являлись женщинами и детьми. 

Как указывается в материале, в торжественный момент они стояли на плите, которая закрывает шахту. И когда гости по индийской традиции наносили новобрачным мазь из куркумы на лица, плита провалилась под их весом. 

Всего в колодец упало тринадцать человек. Двух из них удалось извлечь.  Остальные одиннадцать разбились о каменное дно шахты. Позже медики констатировали смерть и двух потерпевших. 

В торжественный момент на свадьбе погибли 13 женщин и детей: что произошло - фото 2

Фото: BBC 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в одном из городов Бразилии разбушевалась непогода. Населённый пункт страдает от масштабных наводнений и оползней, которые образовались из-за ливней. Стихия уже уничтожила множество домов и затопила улицы города. Многим местным жителям пришлось эвакуироваться. 

Читайте также о том, что Британская разведка предупреждает – РФ продолжает наращивать войска на границе с Украиной. Руководитель разведки обороны Британии генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск. 

Сайт "Комментарии" информировал о нововведениях в сфере захороненийВ новом законопроекте прописаны виды захоронений граждан, порядок предоставления ритуальных услуг в Украине и содержание мест захоронений умерших людей и животных. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/abroad/v-indii-na-svadbe-pogibli-13-chelovek-zhenschinyi-i-deti-upali-v-kolodets-vo-vremya-torzhestvennoj-tseremonii.htm?_ga=2.175117291.813492101.1644866558-378480563.1621947708&_gl=1*j81h1m*_ga*Mzc4NDgwNTYzLjE2MjE5NDc3MDg.*_
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