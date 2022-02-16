logo

BTC/USD

44144.71

ETH/USD

3153.71

LTC/USD

128.94

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Южная Америка В Бразилии оползни и наводнения превращают дома в руины: десятки погибших (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бразилии оползни и наводнения превращают дома в руины: десятки погибших (ВИДЕО)

В городе Петрополис прошли затяжные дожди из-за которых образовались масштабные наводнения и оползни

сегодня, 22:09
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:








Бразилия страдает от разбушевавшейся стихии. Об этом пишет издание "Корреспондент". 

В Бразилии оползни и наводнения превращают дома в руины: десятки погибших (ВИДЕО)

Бразилия страдает от оползней и наводнений. Иллюстрация

Как стало известно, в бразильском городе Петрополис, что в штате Рио-де-Жанейро прошли затяжные дожди из-за которых образовались масштабные наводнения, а также оползни. 

Ливни превратили улицы населённого пункта в реки. Город находится в горном районе и подъезды к нему оказались заблокированы. В регионе было объявлено чрезвычайное положение. 

В результате наводнений и оползней было разрушено множество зданий. Городская инфраструктура затоплена. Согласно данным издания жертвами стихии стали по меньшей мере 58 граждан. Из них восемь — несовершеннолетние. Полторы тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Отмечается, что точное количество граждан, которые пропали без вести установить пока не удалось. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Гватемале произошло землетрясение магнитудой свыше шести баллов. Специалисты рассказали, что очаг сейсмической активности находился на глубине нескольких десятков километров. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Владимир Зеленский дал оценку заявлениям об отводе российской армии. Президент Украины не считает, что Россия начала отвод своих войск от украинской границы. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о новых подробностях убийства криминального авторитета в Яремче. Убийца в Яремче почти в упор расстрелял одного из местных вожаков уголовников, когда тот сидел в стоматологическом кресле. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4448118-v-brazylyy-yz-za-opolznei-pohybly-bolee-50-chelovek
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!