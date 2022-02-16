В Бразилии оползни и наводнения превращают дома в руины: десятки погибших (ВИДЕО)



















Бразилия страдает от разбушевавшейся стихии. Об этом пишет издание "Корреспондент".

Бразилия страдает от оползней и наводнений. Иллюстрация

Как стало известно, в бразильском городе Петрополис, что в штате Рио-де-Жанейро прошли затяжные дожди из-за которых образовались масштабные наводнения, а также оползни.

Ливни превратили улицы населённого пункта в реки. Город находится в горном районе и подъезды к нему оказались заблокированы. В регионе было объявлено чрезвычайное положение.

В результате наводнений и оползней было разрушено множество зданий. Городская инфраструктура затоплена. Согласно данным издания жертвами стихии стали по меньшей мере 58 граждан. Из них восемь — несовершеннолетние. Полторы тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Отмечается, что точное количество граждан, которые пропали без вести установить пока не удалось.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Гватемале произошло землетрясение магнитудой свыше шести баллов. Специалисты рассказали, что очаг сейсмической активности находился на глубине нескольких десятков километров.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Владимир Зеленский дал оценку заявлениям об отводе российской армии. Президент Украины не считает, что Россия начала отвод своих войск от украинской границы. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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