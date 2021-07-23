В Турции произошло сильнейшее наводнение (ВИДЕО)



















В Турции произошло сильнейшее наводнение. Об этом сообщает ТСН.

Сильное наводнение в Турции. Фото: ntv

Как стало известно, стихия обрушилась на турецкое побережье чёрного моря. В результате наводнения затопило город Архави и несколько близлежащих посёлков. Сообщается, что на данный момент в этот район можно добраться только на лодке.

Дожди, в результате которых образовались наводнения, в этом регионе начались еще на прошлой неделе. Тогда затопленным оказался город Ризе. Сообщается, что в результате стихии там погибло шесть человек и еще двое пропали без вести.

На данный момент в регионе проводится эвакуация. Вывезли уже около двухсот человек. Тем временем воду откачивают.

В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия наводнения.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Германии произошло сильнейшее наводнение. Сообщается, что общий урон от стихии может достичь пяти миллиардов евро. На данный момент, известно о 175 погибших, еще 150 числятся пропавшими без вести. Спасатели не рассчитывают, что в списке пропавших могут быть выжившие. Больше всего погибших насчитывается в земле Рейнланд-Пфальц — 128 человек.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в китайской провинции Хайнань прошли сильнейшие дожди, в результате которых образовались наводнения. Сообщается, что в результате стихии погибло, как минимум восемнадцать погибших, еще семерых объявили пропавшими без вести. Из-за наводнения своё жильё были вынуждены покинуть более двухсот тысяч человек. В городе Чжэнчжоу люди оказались заблокированными в метро. В Сети появились фото с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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