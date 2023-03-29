В Турции представят следующее поколение беспилотников Bayraktar

Турецкая компания по производству оборонного оборудования Baykar опубликовала фото с новой версией своих беспилотников Bayraktar. Последняя версия получила название TB3 и вскоре пройдет первые испытания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter компании Baykar.

Новый беспилотник Bayraktar TB3. Фото с открытых источников

После успешного применения беспилотников Bayraktar в Украине турецкая компания Baykar приобрела огромную популярность, а новые разработки и дальше помогают завоевывать рынок. В этот раз компания опубликовала фото Bayraktar TB3.

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Новые турецкие дроны Bayraktar TB3 вместе с Kızılelma создавались специально для авиационного крыла турецкого авианосца Anadolu. США отказали Турции передать свои истребители из-за того, что Эрдоган решил покупать часть оружия у России. Как следствие военные силы азиатской страны решили разместить на авианосце дроны вместо самолетов.

"Bayraktar TB3 будет иметь возможность совершать посадку и взлет на кораблях с короткими взлетно-посадочными полосами", — сообщает компания Baykar.

Размах крыльев TB3 составляет 14 метров, что на 2 метра больше, чем у Bayraktar TB2. Также новая модель может переносить груз в 280 кг, что на 130 кг выше показателя, чем беспилотник предыдущего поколения. Однако специально для кораблей турецкий дрон имеет раскладные крылья, чтобы занимать меньше места, находясь на авиационном крыле Anadolu, который сможет на своей палубе разместить около 80 беспилотников Bayraktar TB3.

Teknofest

Первая презентация турецкого дрона TB3 для широкой публики запланирована на конец апреля. Именно в те дни в Стамбуле пройдет один из крупнейших фестивалей аэрокосмической отрасли

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24: известно, куда он направлялся.

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