В Китае произошло крупнейшее наводнение: число жертв увеличилось (ФОТО)

В Китае увеличилось число жертв от сильного наводнения. Об это сообщает издание South China Morning Post.

Крупное наводнение в Китае. Фото: CGTN

В провинции Хэнань, в Китае выпали рекордные осадки, которые привели к крупнейшему наводнению. На данный момент сообщается, по меньшей мере о восемнадцати погибших. Еще семеро были объявлены без вести. По данным некоторых СМИ, число погибших достигает двадцати пяти человек.





Из-за разбушевавшейся стихии своё жильё были вынуждены покинуть более двухсот тысяч человек. В китайском городе Чжэнчжоу было затоплено метро. Им на помощь пришли сотрудники спасательных служб. Перестали работать электрички аэропорт.

Также сообщается о том, что поезд, следовавший в город Лоян был заблокирован из-за непогоды и около девятисот человек были вынуждены ждать помощи внутри транспорта на протяжении сорока часов.





Напомним, ранее издание "Комментарии" уже информировало о том, что из-за сильных ливней в Китае обрушилась плотина, которая находится неподалеку от города Чжэнчжоу. Из-за наводнения пассажиры метро были заблокированы и их эвакуировали сотрудники спасательных служб. Мощные дожди заставили местный штаб по борьбе с наводнениями и засухой повысить уровень экстренного реагирования на наводнения до максимально возможного. Очевидцы выкладывают в Сеть видео, на которых запечатлены последствия стихии.

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