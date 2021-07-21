В Китае произошло крупнейшее наводнение: число жертв увеличилось (ФОТО)

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Денис Подставной
В Китае увеличилось число жертв от сильного наводнения. Об это сообщает издание South China Morning Post.
Крупное наводнение в Китае. Фото: CGTN
В провинции Хэнань, в Китае выпали рекордные осадки, которые привели к крупнейшему наводнению. На данный момент сообщается, по меньшей мере о восемнадцати погибших. Еще семеро были объявлены без вести. По данным некоторых СМИ, число погибших достигает двадцати пяти человек.
Из-за разбушевавшейся стихии своё жильё были вынуждены покинуть более двухсот тысяч человек. В китайском городе Чжэнчжоу было затоплено метро. Им на помощь пришли сотрудники спасательных служб. Перестали работать электрички аэропорт.
Также сообщается о том, что поезд, следовавший в город Лоян был заблокирован из-за непогоды и около девятисот человек были вынуждены ждать помощи внутри транспорта на протяжении сорока часов.
Напомним, ранее издание "Комментарии" уже информировало о том, что из-за сильных ливней в Китае обрушилась плотина, которая находится неподалеку от города Чжэнчжоу. Из-за наводнения пассажиры метро были заблокированы и их эвакуировали сотрудники спасательных служб. Мощные дожди заставили местный штаб по борьбе с наводнениями и засухой повысить уровень экстренного реагирования на наводнения до максимально возможного. Очевидцы выкладывают в Сеть видео, на которых запечатлены последствия стихии.Также портал "Комментарии" сообщал о том, что на китайскую провинцию Шаньдун обрушились смерчи. Сообщается, что данная вспышка торнадо является самой крупной за последние десять лет. Прямо в городе Шэньсиан разрушительный вихрь образовался прямиков в центре города. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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