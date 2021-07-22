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Главная Новости Мир Германия В Германии увеличилось число жертв в результате сильного наводнения (ФОТО)
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В Германии увеличилось число жертв в результате сильного наводнения (ФОТО)

Общий ущерб от стихии может достигнуть пяти миллиардов евро

сегодня, 20:09
Автор:

Денис Подставной

В Германии увеличилось число жертв от наводнения. Об этом сообщает издание Spiegel. 

В Германии увеличилось число жертв в результате сильного наводнения (ФОТО)

Наводнение в Германии. Фото: DW

Общий ущерб от стихии может достигнуть пяти миллиардов евро. Стало известно, что на данный момент в результате стихии погибло 175 человек. Из них 128 — в земле Рейнланд-Пфальц и 47 — в земле Северный Рейн-Вестфалия.

В Германии увеличилось число жертв в результате сильного наводнения (ФОТО) - фото 2

Фото: DW 

Сообщается, что в наиболее пострадавшем от наводнения регионе Арвайлер без вести по-прежнему числятся более 150 человек. Спасатели не рассчитывают, что в этом списке есть люди, которые выжили. 

Генеральная ассоциация страховой индустрии Германии сделала предположение, что ущерб от наводнения может составить от четырех до пяти миллионов евро. 

В Германии увеличилось число жертв в результате сильного наводнения (ФОТО) - фото 3

Фото: DW 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Германии объявили режим военной катастрофы. Продолжается ликвидация последствий стихии, которая унесла жизни по меньшей мере ста человек. В земле Рейнланд-Пфальц, где числится наибольшее число жертв от наводнения, был объявлен траур по погибшим. На государственных зданиях приспущены все флаги. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Германию обрушился циклон под названием "Бернд". Вместе с ним в страну пришли сильные дожди, которые накрыли сразу несколько федеральных земель. Одного из местных жителей унесла вышедшая из берегов река, когда он пытался защитить свой земельный участок от разрушений. Его разыскивают сотрудники спасательной службы. Похожие случаи происходят и на территории других федеральных земель. Подробности — в нашей статье. 


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Источник: https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpanorama%2Fgesellschaft%2Funwetter-in-deutschland-menschen-aus-erftstadt-blessem-duerfen-kurz-in-ihre-haeuser-a-38eacb08-e548-4020-9940-9282e0755bdf
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