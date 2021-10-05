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В Узбекистане отказываются от русского языка

Соответствующие сообщения расклеивают на дверях заведений

сегодня, 17:20
Автор:

Козлова Альбіна

В Узбекистане отказываются от русского языка

В стране хотят отказаться от использования русского языка, фото Telegram города Чирчика

В Узбекистане стремятся отказаться от использования русского языка во всех сферах жизни граждан. Соответствующие листовки уже расклеивают работники магазинов и водители общественного транспорта во многих городах страны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Граждан предупреждают об использовании родного узбекского языка соответствующие таблички на дверях учреждений и в автобусах. На табличках красным перечеркнуто русское слово, а зеленую отметку имеет узбекское соответствие. Такую акцию начали в городе Чирчик, расположенном в Ташкентской области.

Таким образом местные власти показывают, что следует поддерживать государственный язык и поощрять граждан его использовать. Похожие акции поддерживаются в других странах, входивших в состав бывшего Советского Союза, где русский насаждали.

В 2020 году депутаты Узбекистана должны были принять законопроект об административных штрафах за то, что чиновники говорят не на национальном языке и за ведение документов на другом языке кроме узбекского.

В Казахстане за видео на русском заставляют извиняться, в Кыргызстане хотят лишить русский язык официального статуса. По словам члена конституционного совета Кыргызстана, в их стране следует поддерживать родной язык народа, а не русский.

Как сообщал портал "Комментарии", фермеры с Узбекистана вывели новый сорт арбузов. В этом году узбекские фермеры решили удивить покупателей и вывели необычный сорт арбузов. После многочисленных попыток и упорных усилий получился урожай без косточки и с черной кожицей.

Также мы писали, что США выделят почти $ 100 000 000 на поддержку реформ в Узбекистане. По словам Помпео, очень важно поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Узбекистана. Он отметил, что "выделение почти 100 000 000 долларов через программу помощи США направлено на поддержку реформ президента Мирзиеева.


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Источник: https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/uzbekistane-prizyvayut-otkazatsya-russkogo-1633426402.html
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