В Узбекистане отказываются от русского языка

В стране хотят отказаться от использования русского языка, фото Telegram города Чирчика

В Узбекистане стремятся отказаться от использования русского языка во всех сферах жизни граждан. Соответствующие листовки уже расклеивают работники магазинов и водители общественного транспорта во многих городах страны. Об этом сообщает РБК-Украина.



Граждан предупреждают об использовании родного узбекского языка соответствующие таблички на дверях учреждений и в автобусах. На табличках красным перечеркнуто русское слово, а зеленую отметку имеет узбекское соответствие. Такую акцию начали в городе Чирчик, расположенном в Ташкентской области.

Таким образом местные власти показывают, что следует поддерживать государственный язык и поощрять граждан его использовать. Похожие акции поддерживаются в других странах, входивших в состав бывшего Советского Союза, где русский насаждали.

В 2020 году депутаты Узбекистана должны были принять законопроект об административных штрафах за то, что чиновники говорят не на национальном языке и за ведение документов на другом языке кроме узбекского.



В Казахстане за видео на русском заставляют извиняться, в Кыргызстане хотят лишить русский язык официального статуса. По словам члена конституционного совета Кыргызстана, в их стране следует поддерживать родной язык народа, а не русский.

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