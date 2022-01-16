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В Японии из-за цунами эвакуировали почти 230 тысяч человек: пострадали десятки судов

По предварительным данным, пострадали до 30 пришвартованных судов,

сегодня, 20:05
Автор:

Ольга Чародий
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В Японии власти приказали провести эвакуацию населения из-за угрозы цунами после извержения подводного вулкана в королевстве Тонга. Всего приказ получил 229 239 жителей из 55 муниципалитетов. Об этом сообщает японская компания общественного телерадиовещания NHK со ссылкой на пожарную службу. Об угрозе цунами со стороны Тихого океана предупредили еще 108667 домохозяйств. Среди префектур сообщения получили Аомори, Ивате, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима. В Ивате ночью 16 января зафиксировали волны высотой 1,1 метра, в Кагосиме – до 1,2 метра.

В Японии из-за цунами эвакуировали почти 230 тысяч человек: пострадали десятки судов

Цунами - фото из открытых источников

По предварительным данным, пострадали до 30 пришвартованных судов, их количество устанавливается. Большинство из них принадлежит рыбакам. Из-за возможного удара стихии в Японии отменили 27 внутренних авиарейсов. Ожидается, что волны могут достигнуть трех метров. Также извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапая сопровождалось ударными волнами.

Напомним, в Тихом океане произошло мощное извержение вулкана. В Тихом океане началось извержение подводного вулкана. В результате его активности была вызвано цунами. Гигантские волны обрушились на тихоокеанскую страну Тонга. Согласно данным СМИ, мощные потоки воды смывали всё на своем пути. Очевидцы событий говорят, что вулканический пепел падал на столицу Тонги город Нукуалофа. После предупреждения о надвигающемся цунами местные жители были вынуждены эвакуироваться на возвышенности. Вода уже успела затопить несколько жилых домов и церковь. В материале указывается, что вулкан находится в 65 километрах от главного острова страны Тонгатапу. По информации Геологической службы Тонги, шлейфы газа, дыма и пепла, вырывающиеся из вулкана, достигли высоты 20 километров. 



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Источник: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220116/k10013433281000.html?utm_int=news-new_contents_latest_006
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