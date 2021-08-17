В Японии из-за извержения вулкана появился новый остров: как он выглядит (ФОТО)

В Японии после извержения вулкана образовался новый остров. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Новый остров в Японии. Фото: Kyodo News

Остров был обнаружен береговой охраной в воскресенье после пятничного извержения вулкана. В японском Метеорологическом агентстве предупредили о большом количестве пепла и дыма рядом с новообразовавшимся участком суши.





Специалисты ожидают, что вскоре произойдет повторное извержение подводного вулкана. Сообщается, что новый C-образный остров имеет диаметр в один километр.

Для справки: подобные явления в результате извержения вулканов в 1986, 1914 и 1904 годах. Однако все эти небольшие острова на данный момент являются затопленными.





Фото: twitter.com/JCG_koho

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Японии из-за длительных проливных дождей образовались оползни и наводнения. Сообщается, что в некоторых районах острова Кюсю выпало рекордное количество осадков. Власти призывают более чем один миллион человек покинуть опасные районы. В некоторых местах начали образовываться оползни, которые сносят жилые дома. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Реки выходят из берегов. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые показали, как выглядит извержение вулкана с орбиты Земли. Благодаря новой системе наблюдения ученым удалось разглядеть извержение исландского вулкана Фаградальсфьядль даже сквозь облака в ночное время суток, когда целевая область темная. С помощью космического аппарата ученые наблюдали, как из вулканического конуса растекается раскалённая порода. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!