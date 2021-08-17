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Главная Новости Мир Азия В Японии из-за извержения вулкана появился новый остров: как он выглядит (ФОТО)
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В Японии из-за извержения вулкана появился новый остров: как он выглядит (ФОТО)

Специалисты ожидают, что вскоре произойдет повторное извержение подводного вулкана

17 августа 2021, 16:08
Автор:

Денис Подставной

В Японии после извержения вулкана образовался новый остров. Об этом сообщает издание Kyodo News.

В Японии из-за извержения вулкана появился новый остров: как он выглядит (ФОТО)

Новый остров в Японии. Фото: Kyodo News

Остров был обнаружен береговой охраной в воскресенье после пятничного извержения вулкана. В японском Метеорологическом агентстве предупредили о большом количестве пепла и дыма рядом с новообразовавшимся участком суши. 

В Японии из-за извержения вулкана появился новый остров: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Специалисты ожидают, что вскоре произойдет повторное извержение подводного вулкана. Сообщается, что новый C-образный остров имеет диаметр в один километр. 

Для справки: подобные явления в результате извержения вулканов в 1986, 1914 и 1904 годах. Однако все эти небольшие острова на данный момент являются затопленными. 

В Японии из-за извержения вулкана появился новый остров: как он выглядит (ФОТО) - фото 3

Фото: twitter.com/JCG_koho

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Японии из-за длительных проливных дождей образовались оползни и наводнения. Сообщается, что в некоторых районах острова Кюсю выпало рекордное количество осадков. Власти призывают более чем один миллион человек покинуть опасные районы. В некоторых местах начали образовываться оползни, которые сносят жилые дома. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Реки выходят из берегов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые показали, как выглядит извержение вулкана с орбиты Земли. Благодаря новой системе наблюдения ученым удалось разглядеть извержение исландского вулкана Фаградальсфьядль даже сквозь облака в ночное время суток, когда целевая область темная. С помощью космического аппарата ученые наблюдали, как из вулканического конуса растекается раскалённая порода. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2021/08/0c904dd71591-new-island-discovered-south-of-tokyo-after-submarine-volcano-erupts.html
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