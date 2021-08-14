logo
Русский Українська

BTC/USD

47415.52

ETH/USD

3292.89

LTC/USD

187.36

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия В Японии из-за сильных дождей образовались наводнения и оползни: стихия смывает дома и убивает людей (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Японии из-за сильных дождей образовались наводнения и оползни: стихия смывает дома и убивает людей (ФОТО)

Ожидается, что на протяжении ближайших нескольких дней дожди не отступят

14 августа 2021, 16:47
Автор:

Денис Подставной

В Японии проливные дожди привели к наводнениям. Об этом сообщает издание Reuters. 

В Японии из-за сильных дождей образовались наводнения и оползни: стихия смывает дома и убивает людей (ФОТО)

Наводнения в Японии. Фото: twitter.com/TRTWorldNow

Как стало известно, в одном из районов Японии за несколько дней выпало рекордное количество осадков. Дожди привели к образованию наводнений и оползней. Власти призывают более миллиона человек покинуть своё жильё, которое находится в опасных районах. 

Сообщается, что на острове Кюсю, что на юго-западе страны, за три дня в одном из районов выпало рекордное количество осадков (956 мм). Из берегов вышли реки в нескольких городах, таких как Куруме в Фукуоке.

В нескольких частях префектуры Нагасаки образовались оползни, которые разрушали дома местных жителей. На западном побережье острова из-за стихии погибла женщина и еще двое членов её семьи на данный момент числятся пропавшими без вести. 

Ожидается, что на протяжении ближайших нескольких дней дожди не отступят и это может еще сильнее усугубить ситуацию с оползнями и наводнениями. 

В Сети появляются фотографии с места событий. 

В Японии из-за сильных дождей образовались наводнения и оползни: стихия смывает дома и убивает людей (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/TRTWorldNow

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на греческом острове Эвбея снова загорелись леса. Новое возгорание находится южнее от территории, которая ранее была эпицентром бедствия. Пожарная служба Греции направила для борьбы со стихией авиацию и несколько десятков пожарных. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что неподалёку от столицы Италии начали полыхать леса. Незадолго до возникновения пожаров в этом районе наблюдалась высокая температура воздуха, которая достигала отметки в +37 градусов по Цельсию. Несколько десятков семей уже были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии. Эвакуированным гражданам предоставляют номера в отеле. Подробнее читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/one-dead-two-missing-torrential-rains-slam-japan-risk-alerts-broadened-2021-08-14/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ