В Японии из-за сильных дождей образовались наводнения и оползни: стихия смывает дома и убивает людей (ФОТО)

В Японии проливные дожди привели к наводнениям. Об этом сообщает издание Reuters.

Наводнения в Японии. Фото: twitter.com/TRTWorldNow

Как стало известно, в одном из районов Японии за несколько дней выпало рекордное количество осадков. Дожди привели к образованию наводнений и оползней. Власти призывают более миллиона человек покинуть своё жильё, которое находится в опасных районах.

Сообщается, что на острове Кюсю, что на юго-западе страны, за три дня в одном из районов выпало рекордное количество осадков (956 мм). Из берегов вышли реки в нескольких городах, таких как Куруме в Фукуоке.

В нескольких частях префектуры Нагасаки образовались оползни, которые разрушали дома местных жителей. На западном побережье острова из-за стихии погибла женщина и еще двое членов её семьи на данный момент числятся пропавшими без вести.

Ожидается, что на протяжении ближайших нескольких дней дожди не отступят и это может еще сильнее усугубить ситуацию с оползнями и наводнениями.

В Сети появляются фотографии с места событий.





Фото: twitter.com/TRTWorldNow

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на греческом острове Эвбея снова загорелись леса. Новое возгорание находится южнее от территории, которая ранее была эпицентром бедствия. Пожарная служба Греции направила для борьбы со стихией авиацию и несколько десятков пожарных. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что неподалёку от столицы Италии начали полыхать леса. Незадолго до возникновения пожаров в этом районе наблюдалась высокая температура воздуха, которая достигала отметки в +37 градусов по Цельсию. Несколько десятков семей уже были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии. Эвакуированным гражданам предоставляют номера в отеле. Подробнее читайте в нашей статье.

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