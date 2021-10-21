В Японии началось извержение вулкана Асо

В японской префектуре Кумамото произошло извержение вулкана Асо. Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Японское метеорологическое агентство уточнил, что вулкан Асо, популярное туристическое направление на главном южном острове Кюсю, во время извержения выбросил шлейфы пепла высотой 3,5 км.

Вулкан - фото из открытых источников





Учитывая ситуацию в префектуре повысили уровень опасности до 3 по пятибалльной шкале. Власти также призвала людей не приближаться к вулкану и предупредили об угрозе падения крупных камней в радиусе около 1 км вокруг кратера. Местная полиция заявила, что по состоянию на вечер среды не поступало сообщений о пострадавших или пропавших без вести. А 16 человек, которые отправились в поход к вулкану ранее в среду, вернулись целые и невредимые. Ожидается, что пепел, который падает с вулкана высотой 1592 метра, осыпать близлежащие города до позднего вечера.





Напомним, в японской префектуре Кумамото, что на юго-западе страны, начал извергаться вулкан под названием Асо. Столб пепла поднялся в воздух на высоту около трех с половиной километров. Специалисты зафиксировали выброс вулканических камней на расстояние до километра. Метеорологи предупреждают о выбросе камней и течении пирокластических потоков на расстояние до двух километров. Уровень опасности поднят до третьего из пяти возможных. Таким образом, гражданам нельзя приближаться и взбираться на гору. В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как огромный столб дыма и пепла вздымается в воздух. В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как огромный столб дыма и пепла вздымается в воздух.

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