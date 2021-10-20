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Главная Новости Мир Азия В Японии начал извергаться вулкан: огромный столб пепла поднялся в воздух (ВИДЕО)
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В Японии начал извергаться вулкан: огромный столб пепла поднялся в воздух (ВИДЕО)

Уровень опасности поднят до трех из пяти возможных

сегодня, 11:19
Автор:

Денис Подставной

В Японии началось извержение вулкана. Об этом сообщает издание Корреспондент.

В Японии начал извергаться вулкан: огромный столб пепла поднялся в воздух (ВИДЕО)

Извержение вулкана. Фото: скриншот из видео

Как стало известно в японской префектуре Кумамото, что на юго-западе страны начал извергаться вулкан под названием Асо. Столб пепла поднялся в воздух на высоту около трех с половиной километров. Специалисты зафиксировали выброс вулканических камней на расстояние километра. 

Метеорологи предупреждают о выбросе камней и течения пирокластических потоков на расстояние до двух километров. Уровень опасности поднят до третьего из пяти возможных. Таким образом, гражданам нельзя приближаться и взбираться на гору. 

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как огромный столб дыма и пепла вздымается в воздух. 

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что у побережья греческого острова Карпатос произошло мощное землетрясение. Подземные толчки всколыхнули сразу несколько стран. Специалисты установили, что очаг землетрясения магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера находится на расстоянии более ста километров от острова и залегает на глубине более тридцати километров. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Оклахома поезд врезался в грузовик, что перевозил легковые автомобили. Водитель авто остановился на железнодорожном переезде и не смог выехать. От сильного удара передняя часть поезда сошла с рельсов. В результате происшествия пострадали несколько человек. Все пострадавшие являлись пассажирами поезда. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4407935-v-yaponyy-nachal-yzverhatsia-vulkan-aso
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