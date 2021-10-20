В Японии начал извергаться вулкан: огромный столб пепла поднялся в воздух (ВИДЕО)

В Японии началось извержение вулкана. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Извержение вулкана. Фото: скриншот из видео

Как стало известно в японской префектуре Кумамото, что на юго-западе страны начал извергаться вулкан под названием Асо. Столб пепла поднялся в воздух на высоту около трех с половиной километров. Специалисты зафиксировали выброс вулканических камней на расстояние километра.

Метеорологи предупреждают о выбросе камней и течения пирокластических потоков на расстояние до двух километров. Уровень опасности поднят до третьего из пяти возможных. Таким образом, гражданам нельзя приближаться и взбираться на гору.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как огромный столб дыма и пепла вздымается в воздух.

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