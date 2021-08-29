В Японии после прививок вакциной Moderna умерли два человека

В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna против COVID-19, поставки которой было остановки после обнаружения примесей. Про этом сообщает международное информагентство Reuters, ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения страны. В частности, мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Для них использовали препараты одной из тех партий, в которых обнаружили примеси. Причина смерти пока выясняется.

Вакцинация - фото из открытых источников

Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna, направленных до 863 центров вакцинации по всей стране, более чем через неделю после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщение о контаминанты в некоторых флаконах. Предполагается, что примеси составляют металлические частицы.

Ранее фармацевтическая компания Moderna заявила, что ее вакцина против COVID-19 была эффективна примерно на 93% через шесть месяцев после введения второй дозы.

Напомниим, в Японии обнаружили в составе американской вакцины от коронавируса Moderna твердые частицы неизвестного происхождения. По данному факту проводится тщательная проверка. Об этом сообщает японское независимое информагентство "Kyodo News". Из-за обнаружения частиц посторонних материалов размером в несколько миллиметров в составе препарата в восьми пунктах вакцинации пяти японских префектур, Министерство здравоохранения, труда и благословения Японии приостановило использование 1,63 млн доз вакцины на территории страны. Несмотря на это, японский производитель лекарств, Takeda Pharmaceutical Co., который распространяет вакцину по стране, отмечает, что препараты из спорной партии уже использовались в 863 центрах вакцинации, и нареканий на них не поступало.

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