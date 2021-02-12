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В Японии появится министерство одиночества

Избежание одиночества в Японии рассматривают как часть борьбы с коронавирусом

сегодня, 16:45
Автор:

Вечканова Елена

В японском правительстве создадут новую должность — министр по вопросам одиночества. Соответствующая информация появилась 12 февраля на местном ресурсе Nikkei.com.

В Японии появится министерство одиночества

В Японии появится министр по вопросам одиночества. Фото: GETTY IMAGES

Уединение стало большой проблемой для многих мировых государств, в том числе и для Японии. Именно поэтому премьер-министр страны Йосихиде Суга и рассмотрел вариант создания должности "министра одиночества" как один из рычагов борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Должность займет один из уже имеющихся министров — Тецуси Сакамото. Сейчас чиновник занимается вопросами восстановления жизнедеятельности регионов Японии и, как дополнительно сообщается, прекращать делать это не собирается. Очевидно, Сакамото придется совмещать сразу два направления министерских наработок.

В правительстве уверены — это возможно. Тем более, что тема одиночества на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и введенных карантинных ограничений очень важна. Статистика свидетельствует, что процент суицидов неуклонно растет, особенно среди женщин. Психические проблемы, связанные с вынужденной изоляцией, особенно абстиненция (истерия и невроз навязчивых состояний), могут перерасти в достаточно глобальный момент.

Господин Сакамото уже выступил на пресс-конференции, и отметил, что всеми силами обеспечивать восстановление связей между людьми и искать способы уменьшить психический вред от самоизоляции.

Между прочим, Япония — не первая страна в мире, где есть так называемое "министерство одиночества". До этого введением подобной должности еще в 2018 году отличилась Великобритания.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали невероятные секреты успеха безработного японца, который смог стать миллионером.

Также на портале можно узнать, какими именно навыками может похвастаться изобретенный в Японии робот-помощник.


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Источник: https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE115350R10C21A2000000/
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