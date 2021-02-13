В Японии произошло мощное землетрясение: людей предупреждают о возможном цунами

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Татьяна Веремеева
Всего за месяц до десятой годовщины так называемого Великого Сендайского
землетрясения 2011 года восточное побережье Японии потрясло мощное
землетрясение в субботу вечером, магнитуда которого составила 7,1 балла,
сообщает метеорологическое агентство страны. Об этом пишет Forbes.
Землетрясение в Японии началось в субботу, 13 декабря в 11:08 по местному
времени и продолжалось около 30 секунд. Эпицентр землетрясения находился у
побережья префектуры Фукусима на глубине около 60 км, сообщило Японское
метеорологическое агентство.
Японская общественная телекомпания NHK TV заявила, что никаких сообщений о
нарушениях на атомных станциях в этом районе не поступало, а метеорологическая
служба страны заявила, что опасности цунами нет.
По сообщению газеты The New York Times, офис премьер-министра незамедлительно
создал управление по управлению кризисными ситуациями, а Токийская
электроэнергетическая компания заявила, что проверяет свои наблюдательные посты
в Фукусиме, чтобы убедиться в отсутствии утечек радиации.
Несмотря на то, что предупреждения о цунами не было, газета Japanese Times сообщила,
что людей в этом районе призывают перебраться на более высокие места в качестве
меры предосторожности. Такаси Фурумура, профессор Института исследований
землетрясений Токийского университета, сказал телеканалу NHK, что за
землетрясением такого масштаба в течение двух-трех дней может последовать
другое, аналогичного масштаба.
Напомним, 11 марта 2011 года Японию потрясло землетрясение магнитудой 9,0 –
самое мощное землетрясение, когда-либо зарегистрированное в Японии. Эпицентр
землетрясения находился у северо-восточного побережья японского острова Хонсю в
районе Тохоку и ощущался на расстоянии до России и Китая. Землетрясение 2011
года вызвало мощное цунами, которое вызвало волны высотой до 10 этажей,
которые, как сообщается, прошли около 10 км вглубь страны в некоторых местах.
Ущерб, нанесенный реакторам атомных электростанций в результате цунами, привел
к самому тяжелому ядерному кризису в мире за последние десятилетия. В целом
Национальное полицейское управление Японии тогда подтвердило гибель более 15 тыс.
человек в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами.
На Японию приходится примерно 20% мировых землетрясений магнитудой 6 и
более баллов.
Ранее "Комментарии" писали, что мощное
землетрясение в индонезийском Сулавеси унесло жизни десятков человек.
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