В Японии произошло мощное землетрясение: людей предупреждают о возможном цунами

Всего за месяц до десятой годовщины так называемого Великого Сендайского землетрясения 2011 года восточное побережье Японии потрясло мощное землетрясение в субботу вечером, магнитуда которого составила 7,1 балла, сообщает метеорологическое агентство страны. Об этом пишет Forbes.



Землетрясение в Японии началось в субботу, 13 декабря в 11:08 по местному времени и продолжалось около 30 секунд. Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Фукусима на глубине около 60 км, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Японская общественная телекомпания NHK TV заявила, что никаких сообщений о нарушениях на атомных станциях в этом районе не поступало, а метеорологическая служба страны заявила, что опасности цунами нет.

По сообщению газеты The New York Times, офис премьер-министра незамедлительно создал управление по управлению кризисными ситуациями, а Токийская электроэнергетическая компания заявила, что проверяет свои наблюдательные посты в Фукусиме, чтобы убедиться в отсутствии утечек радиации.

Несмотря на то, что предупреждения о цунами не было, газета Japanese Times сообщила, что людей в этом районе призывают перебраться на более высокие места в качестве меры предосторожности. Такаси Фурумура, профессор Института исследований землетрясений Токийского университета, сказал телеканалу NHK, что за землетрясением такого масштаба в течение двух-трех дней может последовать другое, аналогичного масштаба.

Напомним, 11 марта 2011 года Японию потрясло землетрясение магнитудой 9,0 – самое мощное землетрясение, когда-либо зарегистрированное в Японии. Эпицентр землетрясения находился у северо-восточного побережья японского острова Хонсю в районе Тохоку и ощущался на расстоянии до России и Китая. Землетрясение 2011 года вызвало мощное цунами, которое вызвало волны высотой до 10 этажей, которые, как сообщается, прошли около 10 км вглубь страны в некоторых местах. Ущерб, нанесенный реакторам атомных электростанций в результате цунами, привел к самому тяжелому ядерному кризису в мире за последние десятилетия. В целом Национальное полицейское управление Японии тогда подтвердило гибель более 15 тыс. человек в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами.

На Японию приходится примерно 20% мировых землетрясений магнитудой 6 и более баллов.

Ранее "Комментарии" писали, что мощное землетрясение в индонезийском Сулавеси унесло жизни десятков человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!