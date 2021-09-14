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В Японии произошло сильное землетрясение (ВИДЕО)

Очаг подземных толчков залегал на глубине около 450 метров

сегодня, 10:27
Автор:

Денис Подставной








В Японии произошло землетрясение. Об этом сообщает издание Xinhua. 

В Японии произошло сильное землетрясение (ВИДЕО)

Землетрясение в Японии. Иллюстрация: Unsplash.

Как стало известно, подземные толчки ощущались у японской префектуры Ибараки сегодня, 14 сентября. Согласно данным специалистов, очаг землетрясения магнитудой 6,2 балла залегал на глубине около 450 километров. 

На данный момент предупреждений о цунами не поступало. Также не поступало информации о пострадавших или разрушениях. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Для справки: каждый год в Японии фиксируют до 1500 землетрясений магнитудой от трех до шести баллов. Небольшие землетрясения, которые вызывают вздрагивание зданий, происходят ежедневно в разных частях страны. Десять процентов вулканической активности в начале 1990-х было зарегистрировано именно в Японии.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Пакистане молния угодила сразу в несколько жилых домов. В этот момент в них находились люди. В результате инцидента погибло четырнадцать человек. Все они были членами одной большой семьи. Ранения получили трое. Они были доставлены в медицинские учреждения. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Пакистане из-за продолжительных ливней образовываются оползни. Из-за непогоды погибли уже, как минимум 17 человек. В районе Тор Гар из-под обломков зданий были извлечены бездыханные тела одиннадцати человек. Среди погибших были женщины и дети. Гуманитарная помощь пострадавшим районам, которую отправили власти, была задержана из-за оползней, что сошли в горной местности. Сейчас предпринимаются попытки расчистки пути. 


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-09/14/c_1310186025.htm
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