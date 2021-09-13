В Пакистане оползни уничтожают дома: много погибших

Проливные дожди обрушились на Пакистан. Об этом сообщает издание The Times Of India.

Проливные дожди в Пакистане. Фото: AFP.

Затяжные ливни проходят на северо-западе страны. Из-за них в некоторых районах сошли оползни. Стихия уже унесла жизни, как минимум 17 человек.

Согласно информации правоохранительных органов, в районе Тор Гар из под обломком кирпичных и глиняных зданий были извлечены 11 бездыханных тел граждан. Среди погибших были дети и женщины.

Власти отправили в район бедствия гуманитарную помощь, однако доставка задержалась из-за оползней, которые сошли в горной местности. На данный момент предпринимаются попытки расчистки автодорог.

Для справки: подобные инциденты нередко происходят в Пакистане. Сезон муссонов длится там до середины сентября.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что мощные лесные пожары разгорелись поблизости с испанским курортным городом Эстепона. Сотни людей, которые проживают на опасной территории были вынуждены покинуть свои дома. С пожарами борются около 300 сотрудников пожарной службы. Во время ликвидации возгорания погиб пожарный. Пламя уже выжгло несколько тысяч гектаров области с густой растительностью.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ураган под названием "Олаф" бушевал на территории Мексики. Он принес в страну обильные осадки и сильные ветра, скорость которая может превышать 155 километров в час. В некоторых районах Нижней Калифорнии количество осадков может превышать 30 сантиметров. Стихия вырывает деревья и оставляет города без электроэнергии. Специалисты рассказали, куда дальше направится "Олаф".

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