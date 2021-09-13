logo
Русский Українська

BTC/USD

44586.05

ETH/USD

3220.81

LTC/USD

173.60

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия В Пакистане оползни уничтожают дома: много погибших
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пакистане оползни уничтожают дома: много погибших

В Пакистане проходит сезон муссонных дождей

сегодня, 11:43
Автор:

Денис Подставной

Проливные дожди обрушились на Пакистан. Об этом сообщает издание The Times Of India.

В Пакистане оползни уничтожают дома: много погибших

Проливные дожди в Пакистане. Фото: AFP.

Затяжные ливни проходят на северо-западе страны. Из-за них в некоторых районах сошли оползни. Стихия уже унесла жизни, как минимум 17 человек. 

Согласно информации правоохранительных органов, в районе Тор Гар из под обломком кирпичных и глиняных зданий были извлечены 11 бездыханных тел граждан. Среди погибших были дети и женщины. 

Власти отправили в район бедствия гуманитарную помощь, однако доставка задержалась из-за оползней, которые сошли в горной местности. На данный момент предпринимаются попытки расчистки автодорог. 

Для справки: подобные инциденты нередко происходят в Пакистане. Сезон муссонов длится там до середины сентября. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что мощные лесные пожары разгорелись поблизости с испанским курортным городом Эстепона. Сотни людей, которые проживают на опасной территории были вынуждены покинуть свои дома. С пожарами борются около 300 сотрудников пожарной службы. Во время ликвидации возгорания погиб  пожарный. Пламя уже выжгло несколько тысяч гектаров области с густой растительностью. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ураган под названием "Олаф" бушевал на территории Мексики. Он принес в страну обильные осадки и сильные ветра, скорость которая может превышать 155 километров в час. В некоторых районах Нижней Калифорнии количество осадков может превышать 30 сантиметров. Стихия вырывает деревья и оставляет города без электроэнергии. Специалисты рассказали, куда дальше направится "Олаф". 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/torrential-rains-kill-17-destroy-homes-in-northern-pakistan/articleshow/86135386.cms
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ