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В Японии разбился планер: никто не выжил (ФОТО)

Летательный аппарат упал незадолго после взлёта с высоты примерно 100 метров

сегодня, 11:22
Автор:

Денис Подставной

В Японии потерпел крушение планер. Об этом сообщает издание NHK.

В Японии разбился планер: никто не выжил (ФОТО)

В Японии разбился планер. Фото: Reuters

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от японского города Биэй, что на острове Хоккайдо. Сообщается, что на борту планера находилось два человека. 

Сообщается, что летательный аппарат упал незадолго после взлёта с высоты примерно 100 метров. В результате происшествия экипаж получил серьезные ранения. 

На место прибыли медики, которые госпитализировали потерпевших. От полученных травм они скончались в стенах медицинского учреждения. 

На данный момент устанавливается причина трагедии. Отмечается, что в районе аварии была ясная и безветренная погода. 

В Японии разбился планер: никто не выжил (ФОТО) - фото 2

Фото: NHK

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Соединённых Штатах Америки пассажирский самолет упал на жилые дома в округе Сан Диего. Из-за пожара, возникшего в результате падения, разрушено пять домов, спасатели ищут есть ли кто живой под завалами. Сотрудники экстренных служб оценивают степень повреждения зданий. В результате происшествия погиб работник почты. Он находился в фургоне на месте аварии. Предварительно, спасатели предполагают, что на борту летательного аппарата никто не выжил.

Также "Комментарии" информировали о том, что в канадском городе Голден осколок метеорита пробил крышу дома и рухнул на подушку рядом с женщиной. Космический камень упал рядом с головой канадки. Женщина проснулась после сильного шума и увидела рядом с собой большой камень. Отмечается, что она не получила никаких ранений. Обломок метеорита женщина планирует сохранить для своих потомков. 


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Источник: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211012/k10013303201000.html
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