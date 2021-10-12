В Японии разбился планер: никто не выжил (ФОТО)

В Японии потерпел крушение планер. Об этом сообщает издание NHK.

В Японии разбился планер. Фото: Reuters

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от японского города Биэй, что на острове Хоккайдо. Сообщается, что на борту планера находилось два человека.

Сообщается, что летательный аппарат упал незадолго после взлёта с высоты примерно 100 метров. В результате происшествия экипаж получил серьезные ранения.

На место прибыли медики, которые госпитализировали потерпевших. От полученных травм они скончались в стенах медицинского учреждения.

На данный момент устанавливается причина трагедии. Отмечается, что в районе аварии была ясная и безветренная погода.

Фото: NHK

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