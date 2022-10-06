В Японии воздушная тревога, над ее территорией пролетает баллистическая ракета Северной Кореи

Северная Корея продолжает испытывать свои баллистические ракеты. 6 октября авторитарная страна запустила две упавшие в Японском море ракеты. В целях безопасности японцев власти островной страны включили воздушные сирены. Об этом сообщает "ТСН".

В Японии воздушная тревога, над ее территорией пролетает ракета КНДР. Фото из открытых источников

Министр обороны Ясуказа Хамада рассказал, что баллистические ракеты попали в экономическую зону Японии и пролетели на расстоянии от 350 до 800 км. КНДР уже осуществила шестой испытательный запуск ракет с конца сентября, а 4 октября баллистическая ракета опасно пролетела над Японским архипелагом.

Государственный лидер Японии премьер-министр Фумио Кисида называет такие действия абсолютно неприемлемыми и критикует руководство Северной Кореи из-за опасных и малоконтролируемых запусков баллистических ракет вблизи территорий островной страны.

Как отмечает руководство КНДР, такие действия связаны с недавним совместным военным обучением Южной Кореи и США, когда обе страны также запускали баллистические ракеты. Кроме того, Северная Корея обнародовала свое критическое заявление через обсуждение в Совбезе ООН. В международной организации безопасности США считает необходимым создать ограничения против КНДР из-за его опасных испытаний оружия и создания ядерной программы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что КНДР поступает безответственно из-за двух игроков в Совете Безопасности ООН. Такое заявление обнародовали представители США, которые уверены, что все критические ограничения не возможно принять в организации безопасности, будут заблокированы Россией и Китаем.



Также "Комментарии" писали, что представители Северной Кореи признали так называемое "ДНР".

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