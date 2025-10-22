В Японии начал работу новый сервис знакомств для взрослых — Mypappy, ориентированный на пользователей, ищущих качественные и безопасные встречи. Как сообщает PR Times, платформа делает ставку на строгую верификацию доходов и персональное сопровождение клиентов.

В Японии запустили приложение для поиска «папиков» с доходом от 2,7 млн грн

Сервис рассчитан на состоятельных мужчин с подтвержденным годовым доходом от 10 млн иен (около 2, 74 млн гривен). Пользователи могут публиковать конкретные предложения о свиданиях — например, приглашения в ресторан или на определенную дату, что помогает быстрее перейти от онлайн-знакомства к реальной встрече. Все девушки, которые заинтересованы в знакомствах, также проходят модерацию. Кроме того, каждому мужчине предоставляется персональный консьерж, который помогает создать привлекательный профиль и сопровождает процесс общения.

Интересно, что реклама приложения сразу же появилась на улицах крупных городов. Хотя для Японии такие проекты — вполне привычная история.

Лицом приложения при этом стала японская звезда Юа Миками, ранее участница идол-группы SKE48 и порнозвезда. Артистка отметила, что ценит "судьбоносные встречи", которые делают жизнь лучше, и выразила надежду, что Mypappy поможет успешным и целеустремленным женщинам найти подходящих партнеров.

Сами создатели отмечают, что Mypappy задуман как сервис для людей, ценящих конфиденциальность и качество взаимодействия — с акцентом на реальные знакомства, а не бесконечный онлайн-флирт, который чаще всего не приводит к созданию прочных отношений.

