Порноактриса, известная продажей глиняных моделей своих интимных мест, арестована по делу о двойном убийстве

Модель OnlyFans и звезда контента для взрослых Энджи Миллер арестованы в Мексике из-за расследования двойного убийства двух колумбийских музыкантов. Считается, что мужчин убил мексиканский наркокартель.

Порноактриса Энджи Миллер. Фото из открытых источников

По данным местных правоохранителей Энджи Миллер, настоящее имя которой Анжелика Йетсей Торрини Леон, была задержана через день после того, как тела Байрона Санчеса Салазара (сценическое имя Би Кинг) и Хорхе Луиса Эрреры Лемоса (Рехио Клоун) были найдены в городе Кокот. По предварительной информации, музыкантов сначала поддали пыткам, а затем убили. Их останки изрубили на части и выбросили. Кроме того, в том же месте, что и тела музыканта, были найдены еще три неизвестных тела.

31-летний Салазар и 35-летний Лемос исчезли 16 сентября после совместного выступления. Менеджер музыкантов сообщил, что они перестали выходить на связь, находясь в гостинице, где остановились во время тура. Пока не раскрывается, каким образом Миллер может быть связан с преступлением, однако мексиканские СМИ сообщают, что она встречалась с Би Кингом, а также знала о местонахождении Рехио Клоуна.

Правоохранители сообщают, что к убийству может быть причастен наркокартель La Familia Michoacana, оставивший записку на месте инцидента со своими инициалами.

Порноактриса Энджи Миллер известна своей деятельностью на платформах OnlyFans, Instagram и TikTok, где имеет более 150 тысяч подписчиков. Она продавала поклонникам глиняные модели своей вагины примерно за 220 долларов. По данным СМИ, Миллер продала более тысячи таких моделей.

