У Японії запустили програму для пошуку «папиків» з доходом від 2,7 млн ​​грн

У Японії розпочав роботу новий сервіс знайомств для дорослих — Mypappy, орієнтований на користувачів, які шукають якісні та безпечні зустрічі. Як повідомляє PR Times, платформа робить ставку на сувору верифікацію доходів та персональний супровід клієнтів.

Сервіс розрахований на заможних чоловіків із підтвердженим річним доходом від 10 млн ієн (близько 2, 74 млн гривень). Користувачі можуть публікувати конкретні пропозиції про побачення, наприклад, запрошення до ресторану або на певну дату, що допомагає швидше перейти від онлайн-знайомства до реальної зустрічі. Усі дівчата, які зацікавлені у знайомствах, також проходять модерацію. Крім того, кожному чоловіку надається персональний консьєрж, який допомагає створити привабливий профіль та супроводжує процес спілкування.

Цікаво, що реклама програми одразу ж з'явилася на вулицях великих міст. Хоча для Японії такі проекти цілком звична історія.

Особою програми при цьому стала японська зірка Юа Мікамі, раніше учасниця ідол-групи SKE48 та порнозірка. Артистка зазначила, що цінує "доленосні зустрічі", які роблять життя кращим, і висловила сподівання, що Mypappy допоможе успішним та цілеспрямованим жінкам знайти відповідних партнерів.

Самі творці відзначають, що Mypappy задуманий як сервіс для людей, які цінують конфіденційність та якість взаємодії — з акцентом на реальні знайомства, а не безкінечний онлайн-флірт, який найчастіше не призводить до створення міцних стосунків.

