Хотела спасти собаку: в США девушка прыгнула в кипящий гейзер

В Соединённых Штатах Америки девушка получила ожоги 90% тела. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В США девушка прыгнула в кипящий гейзер. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в национальном парке Йеллоустоун. Сообщается, что 20-летняя американка приехала на отдых со своим отцом и двумя собаками.

Во время выброса пара из гейзера один из питомцев получил ожог лапы. Собака начала паниковать и упала в горячий источник.

Для справки: температура воды в таким местах может достигать 88 градусов по Цельсию.

Девушка прыгнула вслед за псом, чтобы спасти его. В результате происшествия она получила ожоги третей степени по всему телу. Отец потерпевшей доставил её в ближайшее медицинское учреждение. Оттуда девушку на вертолете перевезли в ожоговый центр.

Питомец пострадавшей скончался от полученных ранений.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Грузии произошло обрушение многоквартирного дома. По словам некоторых очевидцев, обрушения предшествовал взрыв. Под завалами могут находиться жильцы, в том числе и дети. Обломками прижало несколько припаркованных у дома автомобилей. Из одного из них сотрудники спасательной службы вытащили шестилетнего мальчика. Проводятся поисковые работы.

Также "Комментарии" информировали о том, что в северной провинции Афганистана произошел взрыв в мечети. В этот момент в здании находились люди, которые пришли на пятничную молитву. В результате взрыва погибло около ста человек, еще многие получили ранения различной степени тяжести. На данный момент точное количество жертв устанавливается.

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