В Грузии обрушилась многоэтажка: есть жертвы (ФОТО)

В Грузии произошло обрушение многоквартирного дома. Об этом сообщает издание УНИАН.

Обрушение многоэтажки в Грузии. Фото: Batumelebi.ge

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 8 октября в грузинском городе Батуми. Обрушилась часть многоэтажки. По словам некоторых очевидцев, обрушения предшествовал взрыв.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибли люди. Под завалами могут находиться жильцы, в том числе и дети. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы и правоохранители.

На данный момент ведутся поисковые работы. Задействована спецтехника.

Издание Корреспондент передает, что под завалами оказались несколько припаркованных автомобилей. Спасатели вытащили из одного из них шестилетнего ребёнка.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: Batumelebi.ge

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Афганистане прогремел взрыв в мечети. Люди, которые находились внутри здания, собрались на пятничную молитву. В результате происшествия погибло более ста человек, еще многие получили ранения различной степени тяжести. На данный момент точное количество жертв устанавливается. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что в польском городе загорелся пассажирский автобус. В его салоне находились граждане Украины. На место событий прибыли правоохранители и спасатели. Согласно данным СМИ, возгорание произошло из-за блокирования и нагрева тормозной системы. Автобус направлялся в Тернополь из польского Слупска. В результате инцидента никто не пострадал.

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