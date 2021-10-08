В Грузии обрушилась многоэтажка: есть жертвы (ФОТО)

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Денис Подставной
В Грузии произошло обрушение многоквартирного дома. Об этом сообщает издание УНИАН.
Обрушение многоэтажки в Грузии. Фото: Batumelebi.ge
Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 8 октября в грузинском городе Батуми. Обрушилась часть многоэтажки. По словам некоторых очевидцев, обрушения предшествовал взрыв.
Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибли люди. Под завалами могут находиться жильцы, в том числе и дети. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы и правоохранители.
На данный момент ведутся поисковые работы. Задействована спецтехника.
Издание Корреспондент передает, что под завалами оказались несколько припаркованных автомобилей. Спасатели вытащили из одного из них шестилетнего ребёнка.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Афганистане прогремел взрыв в мечети. Люди, которые находились внутри здания, собрались на пятничную молитву. В результате происшествия погибло более ста человек, еще многие получили ранения различной степени тяжести. На данный момент точное количество жертв устанавливается. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также "Комментарии" информировали о том, что в польском городе загорелся пассажирский автобус. В его салоне находились граждане Украины. На место событий прибыли правоохранители и спасатели. Согласно данным СМИ, возгорание произошло из-за блокирования и нагрева тормозной системы. Автобус направлялся в Тернополь из польского Слупска. В результате инцидента никто не пострадал.
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