Украина и Турция договорились развивать туризм: для чего нужен меморандум

BTC/USD
54416.69
ETH/USD
2729.41
LTC/USD
255.33
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма. Эксперты оценили для портала "Комментарии-Украина" значение этого документа.
Турция (фото из открытых источников)
Исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических
агентств (УАТА) Павел Григораш отмечает, что такие меморандумы скорее
декларативны. Но они дают позитивный сигнал рынку, а в наше неспокойное время
это важно.
Отметим, что в связи со стремительным распространением
коронавирусного заболевания и ухудшением эпидемической ситуации власти Турции
приняли решение ввести полный локдаун на территории страны с 19:00 29 апреля до
05:00 17 мая.
Кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения
Габер считает подписание меморандум об углублении сотрудничества в области
туризма между Украиной и Турцией оправданным и своевременным шагом.
"В условиях пандемии и накануне начала нового туристического сезона сотрудничество в сфере туризма — важный приоритет как для Украины, так и для Турции. На прошлой неделе было проведено соответствующее совещание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. А сегодня уже есть результат в виде меморандума. Важно, что мы можем подставить плечо турецким партнерам. Напомню, что Россия приостановила с 15 апреля по 1 июня регулярные рейсы и чартеры в Турцию, куда планировали поехать на отдых более 500 тысяч россиян. Турецкий рынок это почувствует. Украинский же турист продолжает ехать в Турцию. И с нашей стороны это еще и политический сигнал для Анкары", — отмечает Евгения Габер.
Она подчеркивает, что среди положений меморандума:
двустороннее усиление туристической безопасности, повышение качества
туристических услуг и защиты прав туристов; ослабление правил пересечения
границы для поездок граждан обеих стран (со временем — рассмотрение возможности
введения паспортов вакцинированных); расширение присутствия украинских
телеканалов в турецких отелях; возможность для украинских туристов свободного
перемещения по Турции даже во время тотального локдауна; введение, по
необходимости, после стабилизации ситуации с пандемией дополнительных
чартерных и регулярных рейсов между нашими странами.
"Безусловно, нам важен турецкий опыт. Ведь по соотношению цена-качество и по уровню предоставляемых услуг Турция — в приоритете для украинских туристов. Нам есть чему поучиться. Это касается и сертификации отелей, и стандартов сервиса, которые предоставляются. Но важно также привлекать турецких туристов в Украину, — подчеркивает Евгения Габер. — Ведь если в Турцию в год в среднем пребывает около 1 млн украинских туристов, то турецких в Украину – примерно в пять раз меньше.
Безусловно, нам важно развивать альтернативные виды туризма для турок. Не только развлекательный туризм, но и семейный отдых, медицинский туризм на бальнеологических курортах (физиотерапевтическая процедура, заключающаяся в лечении минеральными водами, а также лечебными грязями, – прим. ред.) Карпат или в Одесской области, исторический и культурный туризм по местам, которые важны для жителей Турции как часть Османского наследия".
Напомним, в связи со стремительным распространением коронавирусного заболевания и ухудшением эпидемической ситуации власти Турции приняли решение ввести полный локдаун на территории страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
den
27 апреля 2021, 22:00
Скоро лето - приведи свое тело в порядок! Подкачаться и похудеть теперь возможно без диет и спорта, притом быстро и недорого. Реально рабочая штука и подходит даже самим ленивым, вот почитай мой опыт ----- http://bit.do/lblog