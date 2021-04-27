Украина и Турция договорились развивать туризм: для чего нужен меморандум

Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма. Эксперты оценили для портала "Комментарии-Украина" значение этого документа.

Турция (фото из открытых источников)

Исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА) Павел Григораш отмечает, что такие меморандумы скорее декларативны. Но они дают позитивный сигнал рынку, а в наше неспокойное время это важно.

"Сегодня как раз завершилась первая со времен локдауна оффлайновая туристическая выставка в Анталии, которую посетило много турагентств из Украины. У Ассоциации УАТА даже был свой стенд, — рассказал Павел Григораш. — Несмотря на введенный в Турции локдаун, туризм не останавливается. Ведь туристический сектор приоритетно вакцинируется, разработаны и соблюдаются антиковидные протоколы. Делается всё возможное для поддержки этого важного сектора экономики".

Отметим, что в связи со стремительным распространением коронавирусного заболевания и ухудшением эпидемической ситуации власти Турции приняли решение ввести полный локдаун на территории страны с 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер считает подписание меморандум об углублении сотрудничества в области туризма между Украиной и Турцией оправданным и своевременным шагом.

"В условиях пандемии и накануне начала нового туристического сезона сотрудничество в сфере туризма — важный приоритет как для Украины, так и для Турции. На прошлой неделе было проведено соответствующее совещание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. А сегодня уже есть результат в виде меморандума. Важно, что мы можем подставить плечо турецким партнерам. Напомню, что Россия приостановила с 15 апреля по 1 июня регулярные рейсы и чартеры в Турцию, куда планировали поехать на отдых более 500 тысяч россиян. Турецкий рынок это почувствует. Украинский же турист продолжает ехать в Турцию. И с нашей стороны это еще и политический сигнал для Анкары", — отмечает Евгения Габер.

Она подчеркивает, что среди положений меморандума: двустороннее усиление туристической безопасности, повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов; ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран (со временем — рассмотрение возможности введения паспортов вакцинированных); расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях; возможность для украинских туристов свободного перемещения по Турции даже во время тотального локдауна; введение, по необходимости, после стабилизации ситуации с пандемией дополнительных чартерных и регулярных рейсов между нашими странами.

"Безусловно, нам важен турецкий опыт. Ведь по соотношению цена-качество и по уровню предоставляемых услуг Турция — в приоритете для украинских туристов. Нам есть чему поучиться. Это касается и сертификации отелей, и стандартов сервиса, которые предоставляются. Но важно также привлекать турецких туристов в Украину, — подчеркивает Евгения Габер. — Ведь если в Турцию в год в среднем пребывает около 1 млн украинских туристов, то турецких в Украину – примерно в пять раз меньше.

Безусловно, нам важно развивать альтернативные виды туризма для турок. Не только развлекательный туризм, но и семейный отдых, медицинский туризм на бальнеологических курортах (физиотерапевтическая процедура, заключающаяся в лечении минеральными водами, а также лечебными грязями, – прим. ред.) Карпат или в Одесской области, исторический и культурный туризм по местам, которые важны для жителей Турции как часть Османского наследия".

Напомним, в связи со стремительным распространением коронавирусного заболевания и ухудшением эпидемической ситуации власти Турции приняли решение ввести полный локдаун на территории страны.

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