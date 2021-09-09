Во Вьетнаме мужчина получил пять лет тюрьмы за распространение коронавируса

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Ольга Чародий
Во Вьетнаме мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за нарушение
антикоронавирусних правил и распространение COVID-19. Об этом сообщает
британская телерадиокомпания BBC.
Коронавирус (фото из открытых источников)Короро
Суд признал Ле Ван Три виновным в "передачи опасных
инфекционных заболеваний" восьми лицам, одна из которых умерла. В начале
июля 28-летний Три приехал на мотоцикле с Хошимина в свою родную провинцию
Камау на юге страны. В Камау обнаружили, что он солгал в декларации для въезда
о состоянии здоровья, в которой спрашивали о его недавние путешествия, а также
не соблюдал правила изоляции. В то время местные власти обязали всех, кто едет
из других провинций в Камау, изолироваться на 21 день. Позже в Три оказался
положительный результат на COVID-19. Выяснилось, что он передал вирус членам
своей семьи, а также персоналу социального центра, которое посещал.
Три был приговорен к тюремному заключению, а также был оштрафован на сумму, эквивалентную 880 долларам. До недавнего времени Вьетнам в значительной степени успешно сдерживал эпидемию коронавируса с помощью жестких ограничений. Но с июня число инфекций резко возросло. В общем, в стране зарегистрировано более 530 000 случаев заболевания и более 13 300 смертей, многие из которых были зафиксированы в последние несколько месяцев.
Напомним, 75% граждан Великобритании полностью вакцинированы против коронавируса. В стране сделали более 91 млн щеплень. Об этом сообщает британское издание The Guardian. В понедельник, 6 сентября, стало известно о том, что в стране было введено 91827000 909 вакцин против коронавируса. За последние сутки прививки сделали 22,7 тысячи человек. Также стало известно, что четверо из пяти британцев в возрасте от 16 лет полностью вакцинированы против коронавируса. В частности, в Уэльсе уровень вакцинации населения высокий — 84,1%.
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