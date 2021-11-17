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Главная Новости Мир Азия Во Вьетнаме в ухе мужчины обнаружили жуткую находку: как она выглядела (ФОТО)
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Во Вьетнаме в ухе мужчины обнаружили жуткую находку: как она выглядела (ФОТО)

Вьетнамец пожаловался медикам на ощущение инородного тела в ухе

сегодня, 17:51
Автор:

Денис Подставной
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Во Вьетнаме в ухе у мужчины обнаружили неожиданную находку. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Во Вьетнаме в ухе мужчины обнаружили жуткую находку: как она выглядела (ФОТО)

Червь заполз в ухо вьетнамцу. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел во вьетнамском городе Дананг. Сообщается, что местный житель обратился к медикам за помощью. Он рассказал им, что его беспокоит боль и ощущение инородного тела в ухе. 

С помощью эндоскопа врачи провели обследование ушного канала пациента и обнаружили в нём червя. По предположениям медиков, он мог там находится примерно неделю. Червь попал в ухо вьетнамца, когда тот собирал фрукты с дерева. 

Нежданный поселенец устроил гнездо в ушном канале, чем заблокировал его и вызвал воспаление. Медик обездвижил червя соленой водой, а затем извлек его вместе с остатками гнезда. 

Во Вьетнаме в ухе мужчины обнаружили жуткую находку: как она выглядела (ФОТО) - фото 2

Фото: Newsflare

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что школьник из Великобритании обнаружил на картах от Google неожиданную находку. Мальчишка был удивлен, когда нашел незнакомый ориентир на картах во время того, как искал место для следующей семейной прогулки. Парень рассказал, что никогда не замечал такого и подумал что на одном из островов была выкопана огромная яма. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы сделали историческое открытие. Они обнаружили рядом с нашей галактикой Млечный Путь чёрную дыру. Отмечается, что поиски таких объектов являются сложным занятием из-за того, что они полностью поглощают свет. Однако ученые могут следить за небесными телами, которые находятся рядом. Дело в том, что из-за большой массы чёрных дыр они могут влиять на движение других объектов. 


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Источник: https://www.newsflare.com/video/463483/vietnamese-doctor-removed-a-worm-that-had-been-nesting-for-a-week-in-a-mans-ear
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