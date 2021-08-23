Во время эвакуации из Афганистана на борту самолёта женщина родила ребёнка

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Татьяна Каптур
Во время эвакуации из Афганистана на борту военного самолёта женщина родила ребёнка. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на мобильное командование Воздушных сил США.
Эвакуация из Афганистана, фото из открытых источников
Гражданка Афганистана стала мамой девочки.
Женщину с ребёнком доставили в ближайший госпиталь в городе Рамштайн (Германия), где приземлился самолёт.
Напомним, что 15 августа талибы заявили о своей власти в Афганистане.
Тогда министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в своём видеообращении заявил, что всю власть будут передавать мирным путём, а в президентском дворце обсудят её передачу.
Радикальное движение "Талибан" начало быстро захватывать все города Афганистана из-за того, что из страны были выведены все американские войска и войска НАТО.
При этом тысячи людей пытаются покинуть Афганистан из городского аэропорта.
Сообщается, что талибы начали преследовать граждан, которые работали на силы США и НАТО.
Также "Талибан" провозгласил новое государство на территории страны — Исламский Эмират Афганистан.
Подчеркнём, что 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан, перед этим подав в отставку.
Ранее "Комментарии" писали, почему Турция может признать власть талибов в Афганистане.
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