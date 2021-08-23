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Главная Новости Мир Азия Во время эвакуации из Афганистана на борту самолёта женщина родила ребёнка
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Во время эвакуации из Афганистана на борту самолёта женщина родила ребёнка

Роды начались прямо на борту

сегодня, 13:31
Автор:

Татьяна Каптур

Во время эвакуации из Афганистана на борту военного самолёта женщина родила ребёнка. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на мобильное командование Воздушных сил США. 

Во время эвакуации из Афганистана на борту самолёта женщина родила ребёнка

Эвакуация из Афганистана, фото из открытых источников

"Роды начались на борту военного самолёта США Boeng C-17. Они понесли за собой осложнения из-за низкого кровяного давления у женщины. Командир самолёта принял решение снизить высоту для стабилизации ситуации и спасения жизни пассажирки", — отмечается в сообщении Воздушных сил США.

Гражданка Афганистана стала мамой девочки.

Женщину с ребёнком доставили в ближайший госпиталь в городе Рамштайн (Германия), где приземлился самолёт.

Напомним, что 15 августа талибы заявили о своей власти в Афганистане.

Тогда министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в своём видеообращении заявил, что всю власть будут передавать мирным путём, а в президентском дворце обсудят её передачу.

Радикальное движение "Талибан" начало быстро захватывать все города Афганистана из-за того, что из страны были выведены все американские войска и войска НАТО.

При этом тысячи людей пытаются покинуть Афганистан из городского аэропорта.

Сообщается, что талибы начали преследовать граждан, которые работали на силы США и НАТО.

Также "Талибан" провозгласил новое государство на территории страны — Исламский Эмират Афганистан.

Подчеркнём, что  15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан, перед этим подав в отставку.

Ранее "Комментарии" писали, почему Турция может признать власть талибов в Афганистане.



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Источник: https://www.unian.net/world/zhenshchina-rodila-na-bortu-voennogo-samoleta-vo-vremya-evakuacii-iz-afganistana-novosti-mira-11521414.html
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