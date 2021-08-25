Американские военные планируют уничтожить часть техники до того, как выйдут из Афганистана

Американские военные намерены уничтожить часть техники до того, как покинут территорию Афганистана. Это нужно, чтобы не оставлять американское вооружение и военную технику с США боевикам "Талибана". Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Афганистан (фото из открытых источников)

У него спросили во время брифинга, или уничтожать американские военные технику до того, как покинуть страну.

"Короткий ответ — да. Уничтожение техники будет происходить таким же способом, как бы мы это сделали в любом другом месте при выводе войск", — пояснил Кирби.

Сейчас американские военные находятся только в аэропорту Кабула. Их основная задача — обеспечить эвакуацию мирных граждан и иностранцев из Афганистана. Члены стран "Большой семерки" (G7) приняли совместный план действий по противодействию "Талибана" и разрешение конфликта в Афганистане. Одно из требований — позволить безопасную эвакуацию граждан из аэропорта Кабула после 31 августа.

17 августа исламистское движение "Талибан" объявил амнистию для чиновников Афганистана. Более того, боевики также призвали женщин присоединяться к новому правительству.

Напомним, радикальное исламистское движение "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, заявило, что брат беглого афганского президента Хашмат Гани принес присягу на верность исламистам.

Ряд СМИ сообщил, что 60-летний Хашмат Гани — глава крупнейшего афганского холдинга Ghani Group. Его конгломерат предоставляет услуги безопасности для частных и государственных клиентов, а также занимается вопросами импорта, экспорта, строительства и недвижимости.

Штаб-квартира компании находится в столице Афганистана, одна из дочерних компаний — в Дубае (ОАЭ).





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