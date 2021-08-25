Американские военные планируют уничтожить часть техники до того, как выйдут из Афганистана

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Ольга Чародий
Американские военные намерены уничтожить часть техники до
того, как покинут территорию Афганистана. Это нужно, чтобы не оставлять
американское вооружение и военную технику с США боевикам "Талибана". Об
этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Афганистан (фото из открытых источников)
У него спросили во время брифинга, или уничтожать
американские военные технику до того, как покинуть страну.
Сейчас американские военные находятся только в аэропорту
Кабула. Их основная задача — обеспечить эвакуацию мирных граждан и иностранцев
из Афганистана. Члены стран "Большой семерки" (G7) приняли совместный
план действий по противодействию "Талибана" и разрешение конфликта в
Афганистане. Одно из требований — позволить безопасную эвакуацию граждан из
аэропорта Кабула после 31 августа.
17 августа исламистское движение "Талибан" объявил амнистию для чиновников Афганистана. Более того, боевики также призвали женщин присоединяться к новому правительству.
Напомним, радикальное исламистское движение "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, заявило, что брат беглого афганского президента Хашмат Гани принес присягу на верность исламистам.Ряд СМИ сообщил, что 60-летний Хашмат Гани — глава крупнейшего афганского холдинга Ghani Group. Его конгломерат предоставляет услуги безопасности для частных и государственных клиентов, а также занимается вопросами импорта, экспорта, строительства и недвижимости. Штаб-квартира компании находится в столице Афганистана, одна из дочерних компаний — в Дубае (ОАЭ).
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