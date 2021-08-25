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Главная Новости Мир Ближний Восток Американские военные планируют уничтожить часть техники до того, как выйдут из Афганистана
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Американские военные планируют уничтожить часть техники до того, как выйдут из Афганистана

Сейчас американские военные находятся только в аэропорту Кабула

сегодня, 00:25
Автор:

Ольга Чародий

Американские военные намерены уничтожить часть техники до того, как покинут территорию Афганистана. Это нужно, чтобы не оставлять американское вооружение и военную технику с США боевикам "Талибана". Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Американские военные планируют уничтожить часть техники до того, как выйдут из Афганистана

Афганистан (фото из открытых источников)

У него спросили во время брифинга, или уничтожать американские военные технику до того, как покинуть страну.

"Короткий ответ — да. Уничтожение техники будет происходить таким же способом, как бы мы это сделали в любом другом месте при выводе войск", — пояснил Кирби.

Сейчас американские военные находятся только в аэропорту Кабула. Их основная задача — обеспечить эвакуацию мирных граждан и иностранцев из Афганистана. Члены стран "Большой семерки" (G7) приняли совместный план действий по противодействию "Талибана" и разрешение конфликта в Афганистане. Одно из требований — позволить безопасную эвакуацию граждан из аэропорта Кабула после 31 августа.

 17 августа исламистское движение "Талибан" объявил амнистию для чиновников Афганистана. Более того, боевики также призвали женщин присоединяться к новому правительству. 

Напомним, радикальное исламистское движение "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, заявило, что брат беглого афганского президента Хашмат Гани принес присягу на верность исламистам.

Ряд СМИ сообщил, что 60-летний Хашмат Гани — глава крупнейшего афганского холдинга Ghani Group. Его конгломерат предоставляет услуги безопасности для частных и государственных клиентов, а также занимается вопросами импорта, экспорта, строительства и недвижимости. Штаб-квартира компании находится в столице Афганистана, одна из дочерних компаний — в Дубае (ОАЭ).



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Источник: https://twitter.com/DeptofDefense/status/1430176551530909697
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