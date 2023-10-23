Вскоре в мире может завершиться длительная война: СМИ узнали детали переговорного процесса

Армения и Азербайджан начнут мирные переговоры по подписанию договоров об окончании войны между странами. Вероятная встреча представителей Армении и Азербайджана состоится в Иране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг в Нагорном Карабахе. Фото из открытых источников

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана будут вести мирные переговоры с участием представителей Ирана, Турции и России. Как сообщает иранское информационное агентство IRNA, государства хотят решать региональные вопросы без привлечения западных стран, вероятно, указывая на ЕС и США.

Этот вопрос особенно остро стоял в Москве, которая также была вовлечена в начало переговорного процесса. Российское информационное агентство Интерфакс заявило, что для участия в переговорах в Иран поедет министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия считает себя одним из гарантов безопасности на Кавказе, однако из-за вторжения в Украину Москва теряет свое влияние в регионе.

Напомним, что после распада СССР между Арменией и Азербайджаном произошло несколько военных конфликтов. Последний из них прошел в сентябре 2023 года, когда азербайджанская армия начала военную операцию на территории Нагорного Карабаха. В результате стали договора, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с января 2024 года, а почти 100 тыс. армян покинули регион.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный обозреватель Виталий Портников заявил о возможности новой войны на Кавказе. По его словам, между Арменией и Азербайджаном сложные отношения из-за последних событий. Конфликт может произойти через коридор, которым двигаются азербайджанцы в Нахичеванскую Автономную Республику, полностью отделенную от Азербайджана территорией Армении.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на начало военных действий между Азербайджаном и Арменией.