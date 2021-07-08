Вулкан на Филиппинах выбросил рекордное количество диоксида серы (ВИДЕО)

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Денис Подставной
На Филиппинах вулкан под названием Тааль продолжает свое извержение. Об этом сообщает портал meteoprog.
На Филиппинах продолжается извержение вулкана. Фото из открытых источников
Как стало известно, несколько дней назад Таал выбросил в атмосферу рекордное для данного вулкана количество диоксида серы, а именно — 22,628 тонны. За прошедшие сутки ученые смогли зафиксировать 55 вулканических землетрясений. Отмечается, что пять из них длились от двух до пяти минут.
Шлейф, который состоит из диоксида серы и пара, поднялся на высоту в полтора километра и двигается к юго-западу от кратера вулкана. На данный момент в регионе близ Тааля продолжает действовать третий уровень опасности. Граждан призывают быть готовыми к возможной эвакуации.
Для справки: извержение вулкана Тааль на Филиппинах продолжается еще с первого июля.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индонезии произошло мощное извержение вулкана под названием Синабунг. Как стало известно, одно из извержений продлилось около одиннадцати минут. Специалисты заявили, что шлейф пепла смог подняться на высоту примерно в шесть километров. Данное природное явление удалось запечатлеть на камеру. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что фотограф из Исландии сжег свой квадрокоптер в вулкане ради эффектных кадров. Мужчина снял извержение вулкана Фаградальсфьядль, что расположен в центре полуострова Рейкьянес в Исландии. Известно, что его пробуждению предшествовали 50 тысяч землетрясений, которые фиксировали ученые на протяжении ближайших нескольких месяцев. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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