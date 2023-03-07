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Выплата репараций: две страны хотят покончить с большим спором

Южная Корея представила новый план разрешения спора о военных репарациях с Японией. Реакция Токио достаточно положительна.

сегодня, 11:51
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Автор:

Slava Kot

Южная Корея и Япония пытаются разрешить 80-летний спор в отношении находившихся под оккупацией Японии корейцев и насильственно были вовлечены в работу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Выплата репараций: две страны хотят покончить с большим спором

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото из открытых источников

Южная Корея предложила своим гражданам выплатить деньги жертвам трудовых лагерей, действовавших во время японской оккупации. Премьер-министр Японии Фумио Кисида положительно отреагировал на такое решение, чтобы компенсацию осуществил фонд в Сеуле, а не японские компании, как было заявлено в 2018 году.


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Кисида отметил, что такое решение возобновит хорошие отношения с Южной Кореей и усугубит стратегическое партнерство между странами. Особенно в то время, когда существует угроза со стороны Северной Кореи. В свою очередь президент Южной Кореи Чон Сук Чол сказал, что это предложение является шагом к "ориентированным на будущее отношениям" между двумя странами.

Такое решение раскритиковала общественность Южной Кореи, которые вышли на акции протеста в здание МИД, ведь за такие действия снимают ответственность за колониальную политику из Японии. Согласно решению в фонд Сеула будут давать взносы именно южнокорейские компании.

В период японской оккупации в 1910-1945 годах в трудовых лагерях, фабриках и шахтах работало около 150 тыс. южнокорейцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский оппозиционер Алексей Навальный заговорил о репарациях для Украины.

Также "Комментарии" писал, что министр обороны Украины Алексей Резников сказал, куда пойдут сэкономленные на зарплатах для военных 100 млрд. гривен.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-64858944
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