Выплата репараций: две страны хотят покончить с большим спором

Южная Корея и Япония пытаются разрешить 80-летний спор в отношении находившихся под оккупацией Японии корейцев и насильственно были вовлечены в работу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото из открытых источников

Южная Корея предложила своим гражданам выплатить деньги жертвам трудовых лагерей, действовавших во время японской оккупации. Премьер-министр Японии Фумио Кисида положительно отреагировал на такое решение, чтобы компенсацию осуществил фонд в Сеуле, а не японские компании, как было заявлено в 2018 году.

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Кисида отметил, что такое решение возобновит хорошие отношения с Южной Кореей и усугубит стратегическое партнерство между странами. Особенно в то время, когда существует угроза со стороны Северной Кореи. В свою очередь президент Южной Кореи Чон Сук Чол сказал, что это предложение является шагом к "ориентированным на будущее отношениям" между двумя странами.

Такое решение раскритиковала общественность Южной Кореи, которые вышли на акции протеста в здание МИД, ведь за такие действия снимают ответственность за колониальную политику из Японии. Согласно решению в фонд Сеула будут давать взносы именно южнокорейские компании.

В период японской оккупации в 1910-1945 годах в трудовых лагерях, фабриках и шахтах работало около 150 тыс. южнокорейцев.

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