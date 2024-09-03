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Выслуживались как могли: президент Монголии позвал Путина в юрту с драгоценностями лицом к лицу

Юрта, у которой монголы принимали Путина, была украшена полудрагоценными камнями, золотом, серебром и деревянной резьбой.

сегодня, 20:55
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Лиля Воробьева

Президенты России Владимир Путин и Монголии Ухнагийн Хурелсух провели переговоры в формате с глазу на глаз, и для этой встречи выбрали не стандартный зал приемов, а традиционную монгольскую юрту. Об этом сообщают российские СМИ.

Выслуживались как могли: президент Монголии позвал Путина в юрту с драгоценностями лицом к лицу

Президент Монголии призвал Путина в юрту (фото из открытых источников)

Встреча состоялась в специально обустроенной юрте, расположенной внутри государственного дворца Монголии, где обычно проходят официальные церемонии и приемы иностранных делегаций. Юрта была украшена полудрагоценными камнями, золотом, серебром и резьбой по дереву. Несмотря на закрытый формат переговоров, стало известно, что Путин пригласил Хурелсуха в Россию на саммит БРИКС, который должен пройти в октябре в столице Татарстана, Казани.

"Это будет первая мера такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, что вы примете участие в формате БРИКС. Ждем вас", – заявил Путин.

В ходе встречи Путин также предложил обсудить экономическое сотрудничество между Россией и Монголией, а также взаимодействие в других сферах. Президенты также планируют обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам и обсудить перспективы развития стратегического партнерства между их странами. По результатам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Монголия после шквала критики наконец-то ответила, почему не арестовала Путина . Монголия объяснила, что не имела возможности выполнить ордер Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина из-за своей существенной зависимости от энергоносителей из России. В заявлении для издания Politico представитель правительства страны указал, что 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии Монголия получает именно от РФ.



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Источник: https://eadaily.com/ru/news/2024/09/03/prezidenty-rossii-i-mongolii-provodyat-peregovory-v-yurte-s-glazu-na-glaz
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