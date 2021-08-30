Взрывы в воинской части Казахстана: количество жертв увеличилось (ВИДЕО)

В Казахстане увеличилось число жертв в результате взрывов на территории воинской части. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Взрывы в Казахстане. Фото: haqqin.az.

На складах воинской части в Жамбылской области Казахстана произошло возгорание с последующими взрывами боеприпасов. Сообщается, в результате происшествия число жертв уже достигло 15 человек. Среди погибших есть сотрудники органов гражданской защиты.

Саперы обнаружили бездыханное тело еще одного человека. На данный момент его личность устанавливается. Также продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на прошлой неделе в Жамбылской области Казахстана прогремели взрывы. Известно, что на территории воинской части произошло возгорание, которое привело к взрывам неустановленных предметов. К тушению пожаров были привлечены пожарные команды части со спецтехникой. Причины происшествия устанавливаются. Не исключаются различные причины, в том числе, диверсия и умышленный поджег. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Болгарии на складе со взрывчаткой произошел пожар. Сообщается, что инцидент произошел на территории старейшего оружейного завода страны. В результате происшествия погиб один из сотрудников предприятия. Еще одному мужчине удалось спастись. На место инцидента поспешили сотрудники пожарной службы. Отмечается, что размеры склада готовой продукции, на котором, по предварительным данным произошел пожар, составляют 150 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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