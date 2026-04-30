Ядерная угроза растет: КНДР может прорвать США

Северная Корея стремительно наращивает свой ядерный потенциал и уже может представлять более серьезную угрозу, чем раньше. Речь идет не только о количестве боеголовок, но и способности их доставлять на большие расстояния. По оценкам экспертов, КНДР уже приблизилась к возможности прорыва американской системы противоракетной обороны .

Северная Корея усилила потенциал: способна ли она обойти защиту США

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Ли Дже Мена. По его словам, развитие ракетной программы Пхеньяна происходит гораздо быстрее, чем ожидалось.

Сколько боеголовок может производить КНДР

По оценкам, Северная Корея способна производить до 20 ядерных боеголовок в год , что позволяет быстро увеличивать арсенал. Если такие темпы сохранятся, то в течение следующего десятилетия страна может приблизиться по количеству вооружений к уровню ведущих ядерных держав.

Это означает существенное усиление позиций КНДР в глобальной системе безопасности , что вызывает беспокойство как в США, так и у их союзников.

Ракеты, изменяющие баланс сил

Особое внимание эксперты обращают на межконтинентальные баллистические ракеты серии Хвасон. Именно они являются ключевым элементом новой стратегии Пхеньяна.

Ракеты Хвасон-15, Хвасон-17, Хвасон-18 и Хвасон-19 способны доставлять ядерные боеголовки на большие расстояния , что теоретически позволяет преодолеть существующие системы противоракетной обороны.

Кроме того, у КНДР есть значительный арсенал ракет малой дальности, которые могут достигать военных баз США и их союзников в регионе, включая остров Гуам.

Почему это вызывает тревогу

Аналитики отмечают, что ситуация изменилась принципиально. Если ранее Северная Корея использовала ядерный потенциал преимущественно в качестве инструмента сдерживания, то теперь она может реально рассматриваться как сторона, способная применить ядерное оружие .

Отдельно отмечается, что Пхеньян стал менее осторожным в своей риторике и действиях, что повышает риск непредвиденных сценариев.

Что говорят эксперты

Специалисты обращают внимание на рост количества пусковых установок и носителей. Если ранее оценивалось, что у КНДР ограниченное количество ракет, способных достичь США, то сейчас эти цифры могут быть значительно выше.

Это создает новые вызовы для системы глобальной безопасности , ведь даже ограниченный удар может иметь серьезные последствия.

