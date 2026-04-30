Ядерна загроза зростає: КНДР може прорвати ПРО США

Північна Корея стрімко нарощує свій ядерний потенціал і вже може становити значно серйознішу загрозу, ніж раніше. Йдеться не лише про кількість боєголовок, а й про здатність їх доставляти на великі відстані. За оцінками експертів, КНДР вже наблизилася до можливості прориву американської системи протиракетної оборони.

Північна Корея посилила потенціал: чи здатна вона обійти захист США

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Bloomberg із посиланням на заяву президента Південної Кореї Лі Дже Мена. За його словами, розвиток ракетної програми Пхеньяна відбувається значно швидше, ніж очікувалося.

Скільки боєголовок може виробляти КНДР

За оцінками, Північна Корея здатна виробляти до 20 ядерних боєголовок на рік, що дозволяє швидко збільшувати арсенал. Якщо такі темпи збережуться, то вже протягом наступного десятиліття країна може наблизитися за кількістю озброєнь до рівня провідних ядерних держав.

Це означає суттєве посилення позицій КНДР у глобальній безпековій системі, що викликає занепокоєння як у США, так і у їхніх союзників.

Ракети, які змінюють баланс сил

Особливу увагу експерти звертають на міжконтинентальні балістичні ракети серії “Хвасон”. Саме вони є ключовим елементом нової стратегії Пхеньяна.

Ракети “Хвасон-15”, “Хвасон-17”, “Хвасон-18” та “Хвасон-19” здатні доставляти ядерні боєголовки на великі відстані, що теоретично дозволяє подолати існуючі системи протиракетної оборони.

Крім того, КНДР має значний арсенал ракет малої дальності, які можуть досягати військових баз США та їхніх союзників у регіоні, включаючи острів Гуам.

Чому це викликає тривогу

Аналітики зазначають, що ситуація змінилася принципово. Якщо раніше Північна Корея використовувала ядерний потенціал переважно як інструмент стримування, то тепер вона може реально розглядатися як сторона, здатна застосувати ядерну зброю.

Окремо наголошується, що Пхеньян став менш обережним у своїй риториці та діях, що підвищує ризик непередбачуваних сценаріїв.

Що кажуть експерти

Фахівці звертають увагу на зростання кількості пускових установок і носіїв. Якщо раніше оцінювалося, що КНДР має обмежену кількість ракет, здатних досягти США, то зараз ці цифри можуть бути значно вищими.

Це створює нові виклики для системи глобальної безпеки, адже навіть обмежений удар може мати серйозні наслідки.

