Япония предупреждает о кризисе на Тайване: почему растет напряженность в Восточной Азии

Растущая военная напряженность вокруг Тайваня, а также экономическое и технологическое соперничество между Китаем и Соединенными Штатами угрожают миру и стабильности в Восточной Азии, поскольку баланс сил в регионе меняется в пользу Пекина, говорится в ежегодном отчете Японии по обороне. Об этом пишет Reuters.



В Восточной Азии растет напряженность. Фото: Jason Lee/Reuters

"Необходимо, чтобы мы уделяли пристальное внимание ситуации с ощущением кризиса больше, чем когда-либо. В частности, конкуренция в технологических областях, вероятно, станет еще более интенсивной", – сказано в документе о борьбе между США и Китаем.

Обзор обороны, который был одобрен правительством премьер-министра Есихидэ Суги во вторник, указывает на Китай как на главную проблему национальной безопасности Японии. Недавний всплеск военной активности Пекина вокруг Тайваня обеспокоил Токио, поскольку остров расположен недалеко от цепи Окинава на западной оконечности японского архипелага.

Председатель Китая Си Цзиньпин в этом месяце пообещал завершить "воссоединение" с Тайванем, а в июне раскритиковал Соединенные Штаты как "создателя рисков" после того, как они направили военный корабль через Тайваньский пролив, отделяющий остров от материка.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Японии Таро Асо в этом месяце в своем выступлении, опубликованном японскими СМИ, заявил, что Япония должна объединить усилия с Соединенными Штатами для защиты Тайваня от любого вторжения. Асо позже сказал, что любые непредвиденные обстоятельства в отношении Тайваня должны решаться путем диалога, когда его спросили об этих замечаниях, что вызвало упрек со стороны Пекина.

По мере углубления военного соперничества между Соединенными Штатами и Китаем их экономическая конкуренция подпитывает гонку за лидерство в ключевых технологиях, таких как полупроводники, искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Появление конкурирующих технологических лагерей создает проблему для Японии, поскольку ее экономика в такой же степени зависит от деловых связей с Китаем, как и с Соединенными Штатами. Японии также придется потратить значительные средства, чтобы не отставать от государственного финансирования развития технологий в Соединенных Штатах, Китае и Европе.

Законодатели Сената США недавно приняли Закон об инновациях и конкуренции 2021 года, который санкционирует расходы на технологии в размере 190 млрд долл., включая 54 млрд долл. на увеличение производства чипов. Законодатели Палаты представителей обсуждают отдельное предложение, которое также обещает щедрое финансирование, "Закон об обеспечении глобального лидерства и вовлеченности Америки", или Закон ОРЛА.

Ежегодный обзор безопасности Японии впервые также включает раздел об угрозах, связанных с изменением климата, который, по его словам, усилит конкуренцию за землю и ресурсы и может спровоцировать массовое перемещение климатических беженцев. Увеличение числа стихийных бедствий, связанных с глобальным потеплением, также может привести к расширению военных возможностей, добавляет он, в то время как таяние арктического морского льда может привести к милитаризации северных вод.

Ранее "Комментарии" писали, что в Японии намерены эвакуировать более 100 тысяч человек.

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