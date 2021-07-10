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Главная Новости Мир Азия В Японии намерены эвакуировать более 100 тысяч человек: что произошло
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В Японии намерены эвакуировать более 100 тысяч человек: что произошло

Руководство страны уже отправило запрос на эвакуацию граждан

сегодня, 17:45
Автор:

Мокрик Анастасия

Юго-западную часть Японии накрыли сильные дожди. Спасатели предупреждают об угрозе оползней и затоплений из-за непогоды. Власти стран просят эвакуировать более ста тысяч человек из-за сильных дождей. Об этом сообщает издание  NHK.

В Японии намерены эвакуировать более 100 тысяч человек: что произошло

Сильные ливни в Японии - фото: из открытых источников

Последний ливень, что прошел в субботу, был особо сильным, даже для сезона дождей, который обычно проходит в этот период времени в этой местности. В некоторых районах выпало такое количество осадков, которое обычно выпадает за весь июль. 

Как стало известно, из-за опасности руководство страны отправило запросы на эвакуацию свыше 120 тысяч человек. Жителям многих районов приказано перебраться в безопасные места, среди которых и центры эвакуации. Были задействованы даже помещения, которые предназначены для подготовки сборной Аргентины по волейболу к предстоящей Олимпиаде. 

Эвакуация была объявлена в трех японских префектурах: Кумамото, Кагосима и Миядзаки. 

Для справки: в городе Атами, что в Японии, 3 июля произошел селевой оползень, вследствие которого без вести пропали десятки человек. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Таджикистане произошло мощное землетрясение. Сила подземных толчков в эпицентре землетрясения, который находился в 165 километрах от столицы страны, составила 5-6 баллов. Сообщается о пяти погибших. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что на Сицилии произошло извержение самого активного вулкана Европы — Этна. Столб пепла поднялся на высоту нескольких километров. Из-за данного природного явления пришлось остановить работу аэропорта Катании, поскольку на его взлётно-посадочную полосу выпал слой пепла. 


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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20210710_14/
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