Японский депутат приехал в Москву, где заявил о поддержке России: что с ним сделали в Японии

Член Партии инноваций Японии Мунео Сузуки неоднократно говорил о своей приверженности к России. Японский депутат без предварительного согласования совершил визит в Москву, где заявил, что "на 100 процентов уверен" в победе России в войне против Украины. Однако чиновник столкнулся с последствиями своей позиции к России.



Японский депутат поддержал Россию в войне против Украины. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Kyodo, Мунео Сузуки под давлением однопартийцев потерял членство в Партии инноваций.

"Я принял решение выйти из партии, потому что оказалось, что мы с партией имеем разные ценности по дипломатии с Россией", — сказал журналистам Сузуки после написания заявления о выходе из партии.

Несмотря на то, что Мунео Сузуки покинул партию, 75-летний чиновник заявил, что и дальше будет работать в японском парламенте уже как независимый депутат.

После полномасштабного вторжения России в Украину Япония призвала своих граждан избегать поездок в Российскую Федерацию, независимо от цели визита. А депутаты должны были сообщать правительству страны о намерении совершить визит в Россию. Мунео Сузуки отправил письмо правительству, однако чиновник сделал это уже после того, как покинул территорию Японии. Таким образом, это первый известный визит японского законодателя в Россию с начала полномасштабной войны России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров резко реагирует на военную помощь Японии для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Япония сообщила, собирается ли присоединиться к НАТО. Таким образом, Япония могла бы стать первой азиатской страной членом Североатлантического альянса.