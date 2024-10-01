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Южная Корея грозится уничтожить режим Ким Чен Ына: озвученно важное условие для КНДР

Из-за ядерной угрозы Южная Корея пригрозила уничтожением КНДР.

1 октября 2024, 16:53 comments1736
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Slava Kot

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что режим северокорейского лидера Ким Чен Ына будет уничтожен, если он решится применить ядерное оружие. По его словам, диктатор КНДР вместо заботы о гражданах Северной Кореи расширяет ракетную и ядерную программу. 

Южная Корея грозится уничтожить режим Ким Чен Ына: озвученно важное условие для КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Фото из открытых источников

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пригрозил концом режиму Ким Чен Ына в КНДР.

"Если Северная Корея когда-нибудь попытается использовать ядерное оружие, это встретит решительный и подавляющий ответ со стороны наших вооруженных сил и альянса США. И это будет день, когда режим закончится", — сказал Юн Сок Ель.

Это предупреждение прозвучало на фоне публичного визита Ким Чен Ына на секретный завод по обогащению урана, что подчеркнуло готовность Северной Кореи к дальнейшему развитию ядерных технологий.

Президент Южной Кореи добавил, что Северная Корея игнорирует бедственное положение своих граждан, расширяя свою ракетную и ядерную программы и участвуя в "подлых провокациях", таких как запуск воздушных шаров, наполненных мусором.

Также Ель подверг критике Ким Чен Ына за объявление о разъединении двух Корей, заявив, что его режим "зашел настолько далеко, что отказался от воссоединения". Кроме того, президент Южной Кореи назвал торговлю оружием Северной Кореи с Россией "незаконным" и "нарушающим международные нормы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея готовится изменить конституцию, в которой назовет своего главного врага.

Также "Комментарии" писали о том, что Северная Корея – это одна из трех стран с которыми Украина разорвала дипломатические отношения.



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