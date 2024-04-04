Южная Корея отреагировала на угрозы России

В Кремле негативно и с угрозами отреагировали на новые санкции Южной Кореи в отношении России, ведущей активное и незаконное сотрудничество с КНДР. На угрозы России ответили в Министерстве иностранных дел Южной Кореи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yonhap.



Спикер МИД Южной Кореи Лим Су Сук. Фото из открытых источников

2 апреля Южная Корея ввела санкции против российских компаний и лиц, причастных к обращению товаров между Россией и КНДР, в том числе санкции касаются и двух контейнеровозов, перевозивших военный груз из Северной Кореи в РФ. Из-за санкций против России в Кремле заявили о "недружественном шаге" и пригрозили ответными мерами.

На подобные угрозы ответили в МИД Южной Кореи.

"Мы прилагаем активные усилия для управления связями между Южной Кореей и Россией, строго рассматривая незаконное сотрудничество между Россией и Северной Кореей. Мы призываем Россию приложить соответствующие усилия", — сказал спикер МИД Лим Су Сук.

Представитель южнокорейского МИД отметил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей должно происходить по международным правилам, что согласно Совбезу ООН не должно вредить безопасности Южной Кореи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея отреагировала на угрозу начать войну от лидера КНДР Ким Чен Ина.

Также "Комментарии" писали о Дании, сделавшей предупреждение относительно теневого флота РФ. Чтобы обойти санкция, россияне активно используют устаревшие корабли, часто без страховой лицензии и под флагами африканских стран для транспортировки своей нефти. В Германии в марте был задержан один из таких кораблей России.