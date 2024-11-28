Южная Корея тормозит: почему Сеул не дает оружие Украине

Сеул будет воздерживаться от активных шагов по военной помощи Украине, как минимум до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Таково мнение в эфире Freedom выразил политтехнолог и руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.

Южная Корея

При этом эксперт назвал несколько причин, почему Южная Корея избегает быстрых решений по поддержке Украины. По его мнению, первая причина связана с ожиданием. Южная Корея, как союзник США, хочет увидеть четкую политику новой администрации Трампа по украинскому вопросу. Пока программы нет, а домыслы западных медиа не могут отражать реальную картину, которая сформируется после инаугурации Трампа.

Вторая причина, говорит эксперт, — общественное мнение. Согласно исследованиям, 82% граждан Южной Кореи выступают против оказания помощи Украине.

Третьим фактором он назвал внутриполитическую ситуацию. По его словам, оппозиция выступает против помощи Украине, аргументируя это нарушением законов, запрещающих поставки оружия в страны, находящиеся в состоянии войны. Оппоненты правительства даже угрожают импичментом министру обороны, что создает дополнительное давление на действующего президента

Постернак подчеркнул, что Южная Корея владеет боеприпасами и артиллерией, которые могли бы значительно усилить обороноспособность Украины.

"И это тот арсенал вооружений, номенклатура, которая позволила бы существенно восполнить недостатки со стороны поставок западных стран, и прорубить окно в Азию, что для нас очень важно", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Опрос Gallup проведенный в октябре 2024 года показал, что 82% южнокорейцев не поддерживают предоставление Украине военной помощи, включая оружие. Основной причиной такой позиции стал страх эскалации конфликта. Граждане Южной Кореи считают, что вмешательство может привести к негативным последствиям для их страны.



